Η θεωρία του Αυγούστου: Γιατί ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού θεωρείται καθοριστικός για τις σχέσεις

Αν έχετε περάσει έστω και λίγα λεπτά στο TikTok τον τελευταίο καιρό, είναι πολύ πιθανό να έχετε συναντήσει το August Theory. Πρόκειται για τη νέα viral θεωρία που υποστηρίζει ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας κατά τον οποίο οι σχέσεις δοκιμάζονται, εξελίσσονται ή ολοκληρώνονται, λίγο πριν επιστρέψουμε στους ρυθμούς του φθινοπώρου.

Σύμφωνα με τη θεωρία, το τέλος του καλοκαιριού λειτουργεί σαν ένα φυσικό σημείο καμπής. Οι καλοκαιρινοί έρωτες, τα situationships και οι σχέσεις που βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη καλούνται να «αποφασίσουν» προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν. Είτε θα γίνουν κάτι πιο σοβαρό είτε θα ολοκληρώσουν τον κύκλο τους.

Είναι ο μήνας των επανασυνδέσεων

Ένα από τα βασικά στοιχεία του August Theory είναι ότι αρκετοί άνθρωποι έρχονται ξανά σε επαφή με πρώην συντρόφους ή καλοκαιρινές γνωριμίες που είχαν μείνει στη μέση. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε επανασύνδεση θα έχει happy ending, αλλά ότι ο Αύγουστος γίνεται συχνά αφορμή για δεύτερες σκέψεις και νέες συζητήσεις.

Οι καλοκαιρινές γνωριμίες δοκιμάζονται

Οι πιο ανέμελες γνωριμίες του καλοκαιριού συχνά καλούνται να απαντήσουν στο μεγάλο ερώτημα: «Τι γίνεται όταν τελειώσουν οι διακοπές;». Σύμφωνα με τη θεωρία, ο Αύγουστος είναι η περίοδος που αποκαλύπτεται αν μια σχέση μπορεί να συνεχιστεί και στην καθημερινότητα ή αν προοριζόταν να μείνει μια όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση.

Είναι μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε

Πέρα από τις επανασυνδέσεις, το August Theory προτείνει να αντιμετωπίσετε τον μήνα ως μια ευκαιρία για να αναρωτηθείτε τι πραγματικά θέλετε από μια σχέση. Αν βρίσκεστε σε μια ασαφή κατάσταση ή διστάζετε να κάνετε το επόμενο βήμα, ίσως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσετε ανοιχτά και να βάλετε τα πράγματα σε μια σειρά.

Είναι αλήθεια ή απλώς άλλο ένα TikTok trend;

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες viral θεωρίες γύρω από τις σχέσεις, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι ο Αύγουστος επηρεάζει από μόνος του την ερωτική μας ζωή. Ωστόσο, πολλοί θεωρούν ότι η αλλαγή της εποχής και η επιστροφή στην καθημερινότητα οδηγούν φυσικά σε περισσότερους απολογισμούς και αποφάσεις. Ίσως, λοιπόν, το August Theory να μην προβλέπει το μέλλον, αλλά να υπενθυμίζει ότι το τέλος του καλοκαιριού είναι συχνά η στιγμή που οι σχέσεις βρίσκουν τη φυσική τους κατεύθυνση.

Πηγή: marieclaire.gr