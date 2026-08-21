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Κατερίνα Μισιχρόνη: Έζησα φοβερές συμπτώσεις τύχης στην Αμερική, έτρωγα σε ένα ιταλικό και δίπλα μου καθόταν η Σάρον Στόουν, περνούσα τη διάβαση με τον Ράιαν Γκόσλινγκ

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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ και τον Γιώργο Πράσινο, η Κατερίνα Μισιχρόνη μίλησε για τη ζωή της στο Λος Άντζελες και τις συναντήσεις της με αστέρια του Χόλιγουντ.

«Δεν το μετάνιωσα που γύρισα, μου αρέσουν οι προκλήσεις. Πίστεψα πως ήρθε η ώρα να γυρίσω», είπε αρχικά η Κατερίνα Μισιχρόνη.

Η Κατερίνα Μισιχρόνη πρόσθεσε στη συνέχεια: «Λάτρεψα την Πόλη των Αγγέλων, εκεί ένιωθα απίστευτη εσωτερική δύναμη, επιθυμία να κάνω πράγματα, ένιωθα έμπνευση. Ασφαλώς δυσκολεύτηκα, αλλά το ευχαριστήθηκα.

Ο κόσμος εκεί είναι ανοιχτός, πιο απενοχοποιημένος. Πήγαινα σε εκθέσεις, διάβασα ωραία κείμενα, πήγα σε απίστευτα καλέσματα. Με κάλεσε ο Αλεξάντερ Πέιν στην ιδιωτική προβολή της ταινίας του Αλάσκα σε αίθουσα στην Paramount.

Έτρωγα σε ένα ιταλικό και δίπλα μου καθόταν η Σάρον Στόουν ή περνούσα τη διάβαση με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Έζησα φοβερές συμπτώσεις τύχης, είχα πολύ καλό κάρμα εκεί. Ξαφνικά με φιλοξενούσε μια υπέροχη οικογένεια, σε ένα απίστευτο σπίτι, που δεν πίστευα στην τύχη μου».

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