Ο Κυρ. Μητσοτάκης ευχήθηκε “χρόνια πολλά” στην Μαντόνα δημοσιεύοντας βίντεο από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Με αφορμή το βίντεο που ανάρτησε η Μαντόνα από τα γενέθλιά της, τα οποία γιόρτασε στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης της ευχήθηκε «χρόνια πολλά», ενώ την κάλεσε να να απολαύσει ξανά τις ομορφιές της χώρας μας.

Ο πρωθυπουργός αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά των γενεθλίων της Μαντόνα και έγραψε «Χρόνια πολλά Μαντόνα! Χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα! Να έρθεις ξανά του χρόνου!»

Τα 68α γενέθλιά της γιόρτασε στην Κέρκυρα πριν από μερικές ημέρες η Μαντόνα και δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο από τους εορτασμούς σε σκάφος, αλλά και σε μεζεδοπωλείο του νησιού.

Η τραγουδίστρια στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 21 Αυγούστου, παρουσιάζεται να χορεύει μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα σε γιοτ και να σβήνει τούρτα πάνω σε αυτό, ενώ στο βίντεο συμπεριλαμβάνονται και πλάνα από την επίσκεψή της στα Μετέωρα λίγες ημέρες πριν την άφιξή της στο νησί του Ιονίου.

Στα στιγμιότυπα από την Κέρκυρα, η Μαντόνα φαίνεται να τραγουδά και να χορεύει με ορχήστρα στο γραφικό χωριό Κουραμάδες όπου δοκίμασε εποχικά πιάτα σε παραδοσιακό μεζεδοπωλείο, κρατώντας ντέφι στα χέρια της. Στη λεζάντα της ανάρτησης της σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είναι η Ημέρα Γενεθλίων μου! Σηκωθείτε και χορέψτε!».