Άνω Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από διαρρήκτη να ανοίγει πόρτα πολυκατοικίας με κατσαβίδι μέσα σε λίγα λεπτά

Ανησυχία έχει προκαλέσει ένα βίντεο ντοκουμέντο από την Άνω Γλυφάδα που καταγράφει τη δράση ενός διαρρήκτη, ο οποίος φαίνεται να επιχειρεί να παραβιάσει την είσοδο πολυκατοικίας, χωρίς μάλιστα να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Ο άνδρας εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στην Άνω Γλυφάδα κρατώντας ένα κατσαβίδι. Για περισσότερο από ενάμιση λεπτό προσπαθεί να παραβιάσει την πόρτα, χωρίς να δείχνει να ανησυχεί για το γεγονός ότι η κάμερα τραβάει βίντεο.

Κάποια στιγμή, το φως στον χώρο σβήνει, πιθανότατα λόγω του αισθητήρα κίνησης. Ο διαρρήκτης απομακρύνεται για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιστρέφει. Μάλιστα, κουνάει το χέρι του προς την κάμερα, σαν να προσπαθεί να διαπιστώσει αν κάποιος τον παρακολουθεί ή αν η κάμερα συνεχίζει να καταγράφει.

Παρά το γεγονός ότι έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, συνεχίζει την προσπάθειά του με το κατσαβίδι. Τελικά καταφέρνει να παραβιάσει την πόρτα και να την ανοίξει.

Ωστόσο, μόλις μπαίνει στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, φαίνεται να ακούει κάποιον ήχο ή να αντιλαμβάνεται κάποια κίνηση. Τρομοκρατείται και απομακρύνεται άμεσα, καθώς πιθανότατα φοβήθηκε ότι κάποιος βρίσκεται μέσα και ότι το σπίτι δεν είναι άδειο.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαρρήκτες εκμεταλλεύονται την απουσία κατοίκων που έχουν φύγει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με στόχο να εισβάλουν σε σπίτια και να αφαιρέσουν χρήματα και αντικείμενα αξίας.