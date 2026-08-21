MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι μετά από ατύχημα σε θαλάσσια παιδική χαρά στην Επανομή

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύο 16χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας “Ποταμού” στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ν. Μηχανιώνας για τον τραυματισμό δύο 16χρονων ημεδαπών, στη θαλάσσια παιδική χαρά παραλίας «ΠΟΤΑΜΟΥ» Επανομής.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω κατά την χρήση της θαλάσσιας παιδικής χαράς συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο ένας εξ΄ αυτών να αισθανθεί αδιαθεσία και πόνους στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, αφού εξετάστηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που προσήλθε στο σημείο, μεταφέρθηκε μαζί με τον έτερο 16χρονο, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Μετά την διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, οι 16χρονοι εξήλθαν συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Επανομή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Η 25χρονη επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι εναντίον του 31χρονου – Γνωρίστηκαν στο διαδίκτυο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

“Απόβαση” μεταναστών σε παραλία της Ισπανίας: Τρομοκρατήθηκαν οι λουόμενοι – Δείτε βίντεο

ΖΩΔΙΑ 14 ώρες πριν

3 ζώδια που τραβάνε το χρήμα σαν μαγνήτης -Η τύχη είναι με το μέρος τους

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Συναγερμός στην Αλάσκα: Συνετρίβη αεροσκάφος τσάρτερ με 8 επιβαίνοντες – Αγωνία για την κατάσταση της υγείας τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Φωτιά στην Τουρτούγια Λάρισας – Στη μάχη και ελικόπτερο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ρένα Δούρου: “Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες” – Πυρά στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά