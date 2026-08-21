Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι μετά από ατύχημα σε θαλάσσια παιδική χαρά στην Επανομή

Δύο 16χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας “Ποταμού” στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ν. Μηχανιώνας για τον τραυματισμό δύο 16χρονων ημεδαπών, στη θαλάσσια παιδική χαρά παραλίας «ΠΟΤΑΜΟΥ» Επανομής.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω κατά την χρήση της θαλάσσιας παιδικής χαράς συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο ένας εξ΄ αυτών να αισθανθεί αδιαθεσία και πόνους στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, αφού εξετάστηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που προσήλθε στο σημείο, μεταφέρθηκε μαζί με τον έτερο 16χρονο, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Μετά την διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, οι 16χρονοι εξήλθαν συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.