Ανατριχιαστικό περιστατικό στο Λονδίνο: Αφγανοί μετανάστες βίασαν γυναίκα υπό την απειλή μαχαιριού μπροστά στον σύντροφό της

Μια σοκαριστική υπόθεση που σημειώθηκε σε πάρκο του ανατολικού Λονδίνου έφτασε ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης, με δύο άνδρες να κρίνονται ένοχοι για τον βιασμό μιας γυναίκας, η οποία παρατηρούσε τα αστέρια μαζί με τον σύντροφό της.



Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι Αφγανοί παράτυποι μετανάστες, Χαν Αγκάχ και Νουρουλάχ Αχμντζάι, καταδικάστηκαν για την υπόθεση, έπειτα από δίκη κατά την οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα γεγονότα της επίθεσης, καθώς και τα στοιχεία που συνέδεσαν τους δύο άνδρες με το περιστατικό.



Σημειώνεται πως το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου του περασμένου έτους στο Barking Park.

🚨 BREAKING: Two illegal Afghan immigrants rape woman at knifepoint while she stargazed on first date



• Afghani Khan Agah and Noorullah Ahmdzai, 26, attacked the woman in Barking Park, London on 16 August last year as she lay under the stars with her date. The two had met for… pic.twitter.com/YI4MIFmPWP — The Mercian (@TheMercianNews) August 20, 2026

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, το θύμα βρισκόταν με έναν άνδρα που είχε γνωρίσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών. Το ζευγάρι καθόταν στο πάρκο, κάτω από τον νυχτερινό ουρανό, όταν οι δύο δράστες τούς πλησίασαν.



Οι κατηγορούμενοι φέρεται να ακινητοποίησαν το ζευγάρι και να απείλησαν τον άνδρα με μαχαίρι, λέγοντάς του πως θα τον σκότωναν αν προσπαθούσε να καλέσει την αστυνομία. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το δικαστήριο, επιτέθηκαν σεξουαλικά στη γυναίκα.



Η εισαγγελέας χαρακτήρισε την επίθεση«τρομακτικό βιασμό υπό την απειλή μαχαιριού», σημειώνοντας ότι οι δράστες αντιμετώπισαν το θύμα σαν «αντικείμενο που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και να κακοποιήσουν».



Πώς έφτασαν στα ίχνη των δραστών

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αρχές κατάφεραν να συνδέσουν τους δύο άνδρες με την επίθεση μέσω στοιχείων DNA που εντοπίστηκαν στα ρούχα του θύματος. Οι ένορκοι απέρριψαν επίσης τον ισχυρισμό του ενός ότι η σεξουαλική επαφή ήταν δήθεν συναινετική, καταλήγοντας σε ενοχή έπειτα από εννέα ώρες συνεδρίασης.



Ο Αχμντζάι είχε φτάσει στη Βρετανία με μικρό σκάφος τον Αύγουστο του 2023 και είχε φιλοξενηθεί αρχικά σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου. Η αίτησή του απορρίφθηκε αργότερα, ενώ είχε ξεκινήσει διαδικασία προσφυγής.



Ο Αγκάχ, ο οποίος επίσης είχε εισέλθει παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσπάθησε κατά τη διάρκεια της δίκης να αμφισβητήσει την ηλικία του, υποστηρίζοντας ότι ήταν ανήλικος κατά τον χρόνο της επίθεσης. Ωστόσο, τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν διαφορετική ηλικία και το δικαστήριο ζήτησε ειδική έκθεση για τον προσδιορισμό της.



Η ανακοίνωση των ποινών αναμένεται τον Οκτώβριο, ενώ οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασής τους μετά την έκτιση των ποινών τους.