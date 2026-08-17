MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σαφάρι ελέγχων για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, η οποία υλοποιήθηκε απογευματινές έως βραδινές ώρες χθες (16-08-2026), στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης, ελέγχθηκαν συνολικά (73) ανήλικοι και (9) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θέμα και στα γερμανικά ΜΜΕ η κατάληψη στην Τούμπα – “Αρνούνται να αφήσουν τον αγαπημένο τους να φύγει”

ΔΙΕΘΝΗ 37 λεπτά πριν

“Θα σου σπάσουμε τα πόδια”: Ιρανός στρατηγός απειλεί τον Τραμπ μετά τις δηλώσεις πως θα κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17 ώρες πριν

Μπούμερανγκ ο δασμός των 3 από τις κινεζικές πλατφόρμες: Λιγότερες παραγγελίες, αλλά πιο ακριβές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στη Λάρισα – Στο σημείο η Πυροσβεστική

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Η αποστολή του Ηρακλή: Οι επιλογές του Ματσάρι για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Κολομβία: Σχεδόν 300 νεκροί από τον φονικό σεισμό – Σβήνουν οι ελπίδες για 140 αγνοούμενους