Ξαναχτύπησε ο Τραμπ: Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν, το Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά

Ξαναχτύπησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social, καθώς λίγη ώρα μετά τον χαρακτηρισμό των Στενών του Ορμούζ ως «νέας αμερικανικής επικράτειας», αυτή τη φορά δήλωσε ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη, ούτε έχουν προγραμματιστεί, συνομιλίες με το Ιράν.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει «σε πλήρη ισχύ».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα Στενά παραμένουν «ανοιχτά και σε λειτουργία»

«Δεν διεξάγονται ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες ή συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά. Όλες οι υποβρύχιες νάρκες έχουν απομακρυνθεί ή έχουν ανατιναχθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!», έγραψε χαρακτηριστικά.

There are no talks or conversations going on, or scheduled, with the Islamic Republic of Iran. The Naval Blockade remains in full force and effect. The Hormuz Strait is open and operating. All water mines have been removed or detonated. Thank you for your attention to this… pic.twitter.com/wqtcV0DNkh August 18, 2026

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας

Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους της προσωρινής συμφωνίας που υπέγραψαν με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε, στο μεταξύ, νωρίτερα ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Μιλώντας στο ιρανικό κοινοβούλιο, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι μεταξύ των όρων που θέτει η Τεχεράνη είναι η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η κατάργηση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου, η αποδέσμευση των «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και ο τερματισμός των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα.