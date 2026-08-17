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Στη Ντόρτμουντ μέχρι το 2031 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας – “Θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ”

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THESTIVAL TEAM

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Παίκτης της Ντόρτμουντ είναι με κάθε επισημότητα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Μπορούσια μέχρι το 2031.

Ένας τεράστιος κύκλος, ίσως ο πιο σπουδαίος απ’ όλους, εκείνος που γέννησε μοναδικά συναισθήματα, μετά από 12-13 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή, έφτασε στο τέλος του.

Άλλωστε, ήρθε μωρό στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ και έφυγε άνδρας, έχοντας προλάβει να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία με τον Δικέφαλο.

Ο ίδιος πλέον ετοιμάζεται να μοιράσει λίγη από τη δική του «μαγεία» και στους Γερμανούς, φορώντας τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εντάσσεται άμεσα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο 23χρονος αποχωρεί από τον ελληνικό σύλλογο ΠΑΟΚ και μετακομίζει στην Ντόρτμουντ, όπου υπέγραψε συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2031.

Ο Λαρς Ρίκεν, διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού της Ντόρτμουντ, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πείσουμε τον Γιάννη, έναν ταλαντούχο επιθετικό παίκτη, την εξέλιξη του οποίου παρακολουθούμε εδώ και αρκετό καιρό. Στα 23 του είναι ακόμη σχετικά νέος, έχοντας παράλληλα ήδη μεγάλη εμπειρία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης για τις διαρκώς σεβαστές και εποικοδομητικές συζητήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για την απόκτηση του Γιάννη».

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, τόνισε: «Με τον Γιάννη αποκτούμε έναν παίκτη που θα μας ενισχύσει με τις ικανότητές του. Βλέπουμε σε εκείνον τεράστιες δυνατότητες και είμαστε πεπεισμένοι ότι ταιριάζει πολύ καλά στην ομάδα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ΠΑΟΚ για την επαγγελματική και εκτιμητική συνεργασία κατά την ολοκλήρωση της μεταγραφής».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζομαι για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η BVB είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ».

Πηγή: sdna.gr

Γιάννης Κωνσταντέλιας

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