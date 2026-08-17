Οι σημαίες του Ισραήλ σε δρόμο του Λιβάνου παραβιάζουν ψήφισμα του ΟΗΕ, δηλώνει η UNIFIL

Οι ισραηλινές σημαίες που τοποθετήθηκαν σε κεντρικό παραλιακό αυτοκινητόδρομο του νοτίου Λιβάνου αποτελούν παραβίαση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανακοίνωσε σήμερα η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο, προτρέποντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν τις “προκλητικές ενέργειες”.

Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε σε μια λωρίδα του νοτίου Λιβάνου κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χεζμπολάχ νωρίτερα φέτος, και όρισε μια ζώνη ασφαλείας όπως την αποκαλεί, στόχος της οποίας είναι, σύμφωνα με τον στρατό, η προστασία του βορείου Ισραήλ από επιθέσεις της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, σύμφωνα με τον στρατό.

Βίντεο που ανάρτησε την Κυριακή ο δημοσιογράφος του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Channel 12 Αμίτ Σεγκάλ δείχνει ισραηλινές σημαίες να κυματίζουν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου που συνδέει το χωριό Νακούρα με την πόλη της Τύρου, μια κύρια οδική αρτηρία για τον νότιο Λίβανο και δρόμος που χρησιμοποιείται από την Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL).

Το βίντεο φαίνεται να έχει ληφθεί από στρατιωτικό όχημα.

Το Reuters ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την τοποθεσία του βίντεο, αλλά δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει πότε μαγνητοσκοπήθηκε το βίντεο. Ο Σεγκάλ είπε στο Reuters ότι του το έστειλαν Ισραηλινοί στρατιώτες.

Κυανόκρανοι έχουν παρατηρήσει πολλές ισραηλινές σημαίες στο έδαφος του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατα της παραλιακής οδού και του χωριού Νακούρα, δήλωσε εκπρόσωπος της UNIFIL, η Κάντρις Αρντιέλ.

Η εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι ισραηλινές σημαίες παραβιάζουν το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το οποίο τελείωσε το 2006 ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

“Όπως πάντα, καλούμε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και όλους τους παράγοντες να σταματήσουν να παραβιάζουν το ψήφισμα και να αποφύγουν οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια που θα μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις ή να πυροδοτήσει περαιτέρω παραβιάσεις”, πρόσθεσε η Αρντιέλ.

Ο ισραηλινός στρατός, σε αίτημα για σχολιασμό, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του “επιχειρούν στον νότιο Λίβανο με στόχο να εξαλείψουν απειλές που θέτει η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στους Ισραηλινούς πολίτες και στα στρατεύματα των IDF, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο”.

“Το Ισραήλ δεν ενεργεί κατά του κράτους του Λιβάνου ή των πολιτών του”, πρόσθεσε ο στρατός.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον λιβανικό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ