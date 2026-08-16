Νεαρός εντοπίστηκε τραυματισμένος μετά από ξυλοδαρμό στα Μάλια – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επεισόδιο ξυλοδαρμού σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στα Μάλια της Κρήτης, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αναλυτικά, ένας νεαρός βρέθηκε τραυματισμένος από επεισόδιο βίας, με το περιστατικό να εκτιμάται ότι συνέβη περίπου στις 5 το πρωί της Κυριακής (16//08).

Όπως μεταδίδει το patris.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.