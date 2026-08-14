Ημιβύθιση καταμαράν δυτικά της νησίδας Φλέβες – Σώοι περισυνελέγησαν οι 10 επιβαίνοντες
Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες, μετά την ημιβύθιση ιστιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 αλλοδαποί.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου δύο ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας και άμεσα κινητοποιήθηκε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού υπό σημαία Cayman Islands.
Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και τους 10 επιβαίνοντες του καταμαράν και τους μετεπιβίβασε στη θαλαμηγό. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όλοι καλά στην υγεία τους.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό
- Το “ευχαριστώ” του προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής στους πυροσβέστες για τη φωτιά στη Σίβηρη
- Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης για την υπόθεση Marfin