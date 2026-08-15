Δένδιας: Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία
IntimeÏ Õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò Íßêïò ÄÝíäéáò óõììåôåß÷å óÞìåñá, ÐÝìðôç 16 Éïõëßïõ 2026, óå óõæÞôçóç óôï Óýäíåû ìå ôïí ðñþçí ÃåñïõóéáóôÞ ôçò Áõóôñáëßáò êáé ÊáèçãçôÞ óôï University of Technology Sydney (UTS), Stephen Looseley, ìå èÝìá «ÁóöÜëåéá óôç ÍïôéïáíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï».Ôç óõæÞôçóç äéïñãÜíùóå ç Ðñåóâåßá ôçò ÅëëÜäáò óôçí Áõóôñáëßá êáé ôï Business Sydney, ôïõ ïðïßïõ Åêôåëåóôéêüò ÄéåõèõíôÞò åßíáé ï ïìïãåíÞò Paul Nicolaou.Óôç óõæÞôçóç ðáñåõñÝèçêáí åðßóçò, ìåôáîý Üëëùí, ï ÐñÝóâçò ôçò ÅëëÜäáò óôçí Áõóôñáëßá Óôáýñïò ÂåíéæÝëïò, ï ÐñÝóâçò ôçò Êýðñïõ óôçí Áõóôñáëßá Áíôþíçò Óáìïýôçò, ï ÄéåõèõíôÞò ôçò Äéåýèõíóçò Åîïðëéóìþí ôïõ ÃÅÍ Õðïíáýáñ÷ïò Ðáíáãéþôçò ÊáñáâÜò ÐÍ, ï Ãåíéêüò Ðñüîåíïò ôçò ÅëëÜäáò óôï Óýäíåû Ãåþñãéïò ÓêÝìðåñçò, ï ÈåïöéëÝóôáôïò Åðßóêïðïò óôçí ÊáìðÝñá ê.ê. Áèçíáãüñáò ùò åêðñüóùðïò ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Áõóôñáëßáò, ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò Bank of Sydney Kieran McKenna, åêðñüóùðïé îÝíùí äéðëùìáôéêþí áíôéðñïóùðåéþí óôçí Áõóôñáëßá, Áîéùìáôïý÷ïé ôçò Áõóôñáëßáò êáé åêðñüóùðïé ïìïãåíåéáêþí öïñÝùí.
THESTIVAL TEAM
“Χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων!” Αυτό τόνισε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο κοινωνικό δίκτυο, Χ.
“Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του Καταδρομικού «Έλλη», πριν από 86 χρόνια, στο λιμάνι της Τήνου. Η Παναγία σκέποι τον Ελληνισμό!”, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.