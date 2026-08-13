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Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ επανέφεραν 35χρονο που έπαθε καρδιακή ανακοπή στον χώρο εργασίας του

Intime
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Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρώματος του ΕΚΑΒ για έναν 35χρονο άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα στον χώρο εργασίας του, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση από το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, η άμεση επέμβαση και η εφαρμογή των Διεθνών πρωτοκόλλων Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής με: ΚΑΡΠΑ, Απινιδωτή, διαχείριση αεραγωγού με διασωλήνωση και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής, οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας και αναπνοής.

Ο ασθενής αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα & συνολικά 4 Διασώστες & 1 Ιατρός ΕΚΑΒ.

Θεσσαλονίκη

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