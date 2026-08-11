Φωτιά σε απορρίμματα και σε χαμηλή βλάστηση στη δυτική Θεσσαλονίκη – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
Άμεσα κατεσβέσθησαν δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε απορρίμματα και σε χαμηλή βλάστηση, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε:
α) επί της οδού Κρυστάλη Κ. και
β) επί της οδού Νικηταρά, στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τα περιστατικά σήμερα, περίπου στις 21:00 και 21:15 αντίστοιχα.
Συνολικά στο έργο της κατάσβεσης και των δύο πυρκαγιών έλαβαν μέρος 40 πυροσβέστες με 17 οχηματα.
Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Αμπελόκηπων – Μενεμένης.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.