Φωτιά σε απορρίμματα και σε χαμηλή βλάστηση στη δυτική Θεσσαλονίκη – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Άμεσα κατεσβέσθησαν δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε απορρίμματα και σε χαμηλή βλάστηση, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε:

α) επί της οδού Κρυστάλη Κ. και

β) επί της οδού Νικηταρά, στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τα περιστατικά σήμερα, περίπου στις 21:00 και 21:15 αντίστοιχα.

Συνολικά στο έργο της κατάσβεσης και των δύο πυρκαγιών έλαβαν μέρος 40 πυροσβέστες με 17 οχηματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Αμπελόκηπων – Μενεμένης.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.