MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε απορρίμματα και σε χαμηλή βλάστηση στη δυτική Θεσσαλονίκη – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Άμεσα κατεσβέσθησαν δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε απορρίμματα και σε χαμηλή βλάστηση, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε:

α) επί της οδού Κρυστάλη Κ. και
β) επί της οδού Νικηταρά, στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τα περιστατικά σήμερα, περίπου στις 21:00 και 21:15 αντίστοιχα.

Συνολικά στο έργο της κατάσβεσης και των δύο πυρκαγιών έλαβαν μέρος 40 πυροσβέστες με 17 οχηματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Αμπελόκηπων – Μενεμένης.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: “Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0 – Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί” – Δείτε το σποτ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Βενιζέλειο Νοσοκομείο: Η απάντηση των εργαζομένων στον Άδωνι Γεωργιάδη μετά την κατάρρευση οροφής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αθήνα: Πνευμονικό οίδημα η πιθανότερη αιτία θανάτου του αστυνομικού – Αναμένονται τοξικολογικές εξετάσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Ελιές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Σκέρτσος: Νέα διεθνής οικονομική έρευνα σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, αποκαλύπτει ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5,9%

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τουλάχιστον 2,4 εκατ. Αφγανές στερούνται το σχολείο – “Καμπανάκι” από την UNESCO