Κολομβία: Συγκλονιστικό βίντεο από τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ μέσα από cockpit αεροσκάφους

Τη στιγμή του μεγάλου σεισμού στην Κολομβία, το πρωί της Δευτέρας κατέγραψε κάμερα μέσα σε cockpit αεροπλάνου, στο αεροδρόμιο Matecana στην Περέιρα.

Στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα μέσα από το πιλοτήριο, φαίνεται το αεροσκάφος τύπου AirbusA320 να βρίσκεται στην πίστα αεροδρομίου, όταν ξαφνικά ξεκινά ο σεισμός και τα πάντα σείονται. Μέσα σε δευτερόλεπτα, τα 7,4 Ρίχτερ κατάφεραν να ισοπεδώσουν γειτονιές στην Κολομβία. Εθελοντές και διασώστες δίνουν μάχη για να βρουν επιζώντες στα χαλάσματα.

Το περιστατικό, όπως αποτυπώνεται από το cockpit, διήρκεσε τουλάχιστον 46 δευτερόλεπτα, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους πιλότους όσο και στους επιβάτες που βρίσκονταν πίσω στην καμπίνα.

Μετά το σεισμό, το A320 συνέχισε την πορεία του και στη συνέχεια απογειώθηκε.

Η Περέιρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό. Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές και στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο της Περέιρα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σημείο.

Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν ανακοινώσει τον θάνατο 164 ανθρώπων ενώ δεκάδες είναι και οι αγνοούμενοι.

Υπολογίζεται πως πάνω από 1.600 σπίτια υπέστησαν ζημιές ενώ 67 από αυτά κατάρρευσαν.