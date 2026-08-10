Μήλος: Κινητοποίηση για 33χρονο που ανέβηκε σε βράχο 20 μέτρων μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούσε να κατέβει

Επιχείρηση διάσωσης ενός 33χρονου άνδρα έγινε σήμερα τα ξημερώματα στη Φυριπλάκα της Μήλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 33χρονος εγκλωβίστηκε στην κορυφή βράχου, ύψους περίπου 20 μέτρων, στην παραλία Φυριπλάκα.

Είχε αναρριχηθεί στον βράχο, ο οποίος βρίσκεται εντός της θάλασσας, ωστόσο στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την κατάβαση. Η Λιμενική Αρχή Μήλου ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και κλιμάκιο Πυροσβεστών-Διασωστών, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Μήλου και ιδιώτες ναυαγοσώστες.

Οι διασώστες εντόπισαν τον 33χρονο στην κορυφή του βράχου. Ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, αλλά δεν ήταν σε θέση να κατέβει μόνος του.

Με τη συνδρομή των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση και με τη χρήση σχοινιού, πραγματοποιήθηκε τελικά με ασφάλεια η καταρρίχησή του από τον βράχο.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο 33χρονος δήλωσε ότι αισθανόταν καλά και δεν επιθυμούσε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.