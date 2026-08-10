“Bουλιάζουν” από κόσμο οι παραλίες της Χαλκιδικής

Ψηλά στις προτιμήσεις Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, παραμένει η Χαλκιδική, με τις παραλίες να γεμίζουν και την τουριστική κίνηση να κορυφώνεται τον Αύγουστο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Πολύχρονο της Κασσάνδρας, η πληρότητα αγγίζει το 100%, με τις παραλίες της περιοχής να «βουλιάζουν» από λουόμενους κάθε ηλικίας, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.

Επαγγελματίες του τουρισμού, που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ και τον δημοσιογράφο Γιώργο Μαυρόπουλος, εκτιμούν ότι η αυξημένη κίνηση θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.