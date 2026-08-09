Τουλάχιστον 11 νεκροί από τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία – Χτυπήθηκαν το διυλιστήριο της Aramco και το λιμάνι Μόχα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, με την υποστήριξη του Ιράν, ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για νέα αεροπορικά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, αμάχων και στρατιωτών, καθώς η εκεχειρία του 2022 κατέρρευσε τον περασμένο μήνα.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν επίσης ότι στοχοθέτησαν ένα διυλιστήριο στη γειτονική Σαουδική Αραβία, σύμμαχο της κυβέρνησης της Υεμένης. Οι εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco, που βρίσκονται στην Τζαζάν, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, χτυπήθηκαν από “πλήγμα ακριβείας” με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σύμφωνα με τον στρατιωτικό τους εκπρόσωπο Γιαχία Σάρι.

Η επίθεση, είπε ο εκπρόσωπος, έγινε σε απάντηση στις σαουδαραβικές εισβολές στη βορειοδυτική Υεμένη.

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι μια πυρκαγιά είχε σβήσει στις εγκαταστάσεις, χωρίς να διευκρινίσει την αιτία της, και η οποία δεν προκάλεσε θύματα.

Στην Υεμένη, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους σε στρατεύματα και εξοπλισμό του “Σαουδάραβα εχθρού” στη Μόχα, λιμάνι της Υεμένης που ελέγχεται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Ο Φαγιάντ αλ-Νουάμαν, υφυπουργός Πληροφοριών της κυβέρνησης της Υεμένης, δήλωσε στο dpa ότι η στόχευση της Μόχα από τους Χούθι προκάλεσε υλικές ζημιές σε κτίρια και στην αποβάθρα του λιμανιού.

Κάτοικοι επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν εκρήξεις στην περιοχή, με έναν να αναφέρει “έξι διαδοχικές εκρήξεις” στο λιμάνι.

Στα πλήγματα αυτά σκοτώθηκαν τρεις πολίτες και οκτώ μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με ιατρική πηγή, η οποία έκανε λόγο επίσης για 32 τραυματίες, εκ των οποίων δέκα πολίτες.

Δύο στρατιωτικές πηγές της κυβέρνησης έδωσαν τον ίδιο απολογισμό για τους νεκρούς στρατιώτες.

Μία από τις πηγές μίλησε επίσης για πλήγματα σε άλλες εγκαταστάσεις στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Σε μερικές από τις τοποθεσίες που αποτέλεσαν στόχο στεγάζονταν σαουδαραβικά στρατεύματα, αλλά δεν αναφέρθηκε κανένα θύμα μεταξύ των στρατιωτών του βασιλείου, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Οι εχθροπραξίες στη σύγκρουση στην Υεμένη ξανάρχισαν τον περασμένο μήνα, για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε έπειτα από διαπραγμάτευση το 2022, σε μια νέα φάση της ανάφλεξης στη περιοχή συνεπεία του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Οι Χούθι έκτοτε έχουν πλήξει επανειλημμένα σαουδαραβικές υποδομές –η Τζαζάν είχε ήδη γίνει στόχος τον περασμένο μήνα.

Οι αντάρτες ανακοίνωσαν επίσης στα τέλη Ιουλίου τον αποκλεισμό των σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία έχει γίνει ζωτικής σημασίας πέρασμα για τη μεταφορά υδρογονανθράκων από τότε που τα Στενά του Ορμούζ έχουν αποκλειστεί από το Ιράν, στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Έκτοτε έχουν επιτεθεί επανειλημμένα σε πλοία.

Πριν από την επίθεση στη Μόχα, οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν ήδη πληρώσει βαρύ φόρο αίματος.

Την Παρασκευή, τουλάχιστον οκτώ μέλη αυτών των στρατευμάτων σκοτώθηκαν στην πλούσια σε πετρέλαιο επαρχία Μαρίμπ, στην κεντρική Υεμένη, την επομένη των πιο αιματηρών πληγμάτων από το 2022, στα οποία 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν.

Οι Χούθι δηλώνουν ότι ενήργησαν έτσι σε αντίποινα για την πρόσφατη ενίσχυση, όπως θεωρούν, των στρατευμάτων της Υεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ παρενέβη στην Υεμένη το 2015 για να υποστηρίξει την κυβέρνηση.

Ο πόλεμος μετρά εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και έχει βυθίσει τη χώρα, τη φτωχότερη της Αραβικής Χερσονήσου, σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Η σύγκρουση ξανάρχισε τον Ιούλιο μετά τις αεροπορικές επιδρομές που αποδίδονται στο Ριάντ κατά του αεροδρομίου της Σαναά, που ελέγχεται από τους Χούθι, όπου το Ιράν είχε στείλει ένα αεροπλάνο που μετέφερε μια αντιπροσωπεία ανταρτών χωρίς να ζητήσει άδεια από το βασίλειο, το οποίο ελέγχει τον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Σύμμαχος της Ουάσινγκτον, το Ριάντ έχει επίσης επανειλημμένα γίνει στόχος ιρανικών πληγμάτων τους τελευταίους μήνες. Σε αυτό το τεταμένο περιφερειακό περιβάλλον και για να ενισχύσει τις συμμαχίες της στον τομέα της ασφάλειας, η Σαουδική Αραβία υπέγραψε την Παρασκευή συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με το Πακιστάν και την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ