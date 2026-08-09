Θεσσαλονίκη: 17 συλλήψεις επ’ αυτοφώρω μετά από “σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. στην πόλη για ναρκωτικά, κλοπές και τροχονομικές παραβάσεις

Συνολικά 17 άτομα συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στο πλαίσιο ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποίησαν τις τελευταίες ώρες αστυνομικοί διάφορων υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αλλοδαπών, Τροχαίας, καθώς και της Αστυνόμευσης του Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Οι υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν

Ναρκωτικά & Εκκρεμείς Ποινές: Στο κέντρο της πόλης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί (32 και 41 ετών) την ώρα συναλλαγής, ενώ κατασχέθηκαν 34 συσκευασίες κάνναβης (41,58 γρ.) που ήταν κρυμμένες σε κάδο απορριμμάτων. Παράλληλα, συνελήφθησαν μια 35χρονη και ένας 42χρονος με μικροποσότητα κοκαΐνης και 4.100 ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του 42χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και απόφαση με ποινή κάθειρξης 11 ετών για υποθέσεις ναρκωτικών.

Στο κέντρο της πόλης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί (32 και 41 ετών) την ώρα συναλλαγής, ενώ κατασχέθηκαν 34 συσκευασίες κάνναβης (41,58 γρ.) που ήταν κρυμμένες σε κάδο απορριμμάτων. Παράλληλα, συνελήφθησαν μια 35χρονη και ένας 42χρονος με μικροποσότητα κοκαΐνης και 4.100 ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του 42χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και απόφαση με ποινή κάθειρξης 11 ετών για υποθέσεις ναρκωτικών. Κλοπές: Χειροπέδες φορέθηκαν σε 4 άτομα για υποθέσεις κλοπών από καταστήματα, αφαίρεση κινητού τηλεφώνου από πεζό, καθώς και για μία απόπειρα κλοπής.

Χειροπέδες φορέθηκαν σε 4 άτομα για υποθέσεις κλοπών από καταστήματα, αφαίρεση κινητού τηλεφώνου από πεζό, καθώς και για μία απόπειρα κλοπής. Οπλοκατοχή: Συνελήφθη νεαρός ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε εντός του οχήματός του ένα όπλο ρέπλικα με γεμιστήρα και plastic BBs (μπίλιες).

Συνελήφθη νεαρός ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε εντός του οχήματός του ένα όπλο ρέπλικα με γεμιστήρα και plastic BBs (μπίλιες). Τροχονομικές Παραβάσεις: Συνελήφθησαν τρία άτομα — δύο οδηγoί στην Τούμπα που κατελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και ένας 49χρονος στους Αμπελόκηπους που οδηγούσε μοτοσικλέτα αν και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Συνελήφθησαν τρία άτομα — δύο οδηγoί στην Τούμπα που κατελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και ένας 49χρονος στους Αμπελόκηπους που οδηγούσε μοτοσικλέτα αν και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Παράνομη Διαμονή & Διωκτικά Έγγραφα: Συνελήφθησαν 3 άτομα για παράνομη παραμονή στη χώρα (ανάμεσά τους 30χρονος με καταδικαστικά έγγραφα και ένταλμα για ναρκωτικά), ενώ 2 ακόμη άτομα προσήχθησαν και συνελήφθησαν για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.