Στέφανος Κωνσταντινίδης: Γενέθλια με βουτιές παρέα με τα δύο του παιδιά – “Καλώς τα 48”

Στη θάλασσα και με την καλύτερη παρέα -τα δύο του παιδιά- πέρασε τα 48α γενέθλιά του ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Ο δημοσιογράφος του Alpha απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μακριά από το γραφείο και το πλατό της “Super Κατερίνα”, γιορτάζοντας την ξεχωριστή αυτή προσωπική στιγμή με την οικογένειά του.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (8/8) και μέσα από τον λογαριασμό στο Instagram, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης δημοσίευσε βίντεο με τις χαλαρές του βουτιές δίπλα στα παιδιά του και υποδέχθηκε την “προσωπική του πρωτοχρονιά” γράφοντας: «Καλώς τα 48. Δόξα τω Θεώ. Νέα πύλη, νέοι στόχοι, νέα ρότα».

Όπως ήταν λογικό, οι ευχές στα σχόλια από τους φίλους και τους συνεργάτες του έπεσαν “βροχή”.