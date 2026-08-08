MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στη Χαλκιδική

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου στη Χαλκιδική, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Οι νέοι κανόνες για επενδύσεις, νησιά και προορισμούς υπό πίεση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Λάρισα: Μικρή βελτίωση για τον 43χρονο που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι – Παραμένει διασωληνωμένος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αλεξανδρούπολη: 77χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πηγάδι στην Παλαγιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Προήχθη σε Αστυνόμο Α’ η Κωνσταντία Δημογλίδου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Παιδιά στην πισίνα: 6 απαράβατοι κανόνες για την πρόληψη του πνιγμού

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Η Ρωσία λέει ότι έπληξε φορτηγό πλοίο με όπλα για την Ουκρανία ανοιχτά της Οδησσού