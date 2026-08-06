Κατσαφάδος για τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων: Έως 1.000 ευρώ ανά τ.μ. για κατεστραμμένες κατοικίες – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Την επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και αποζημίωσης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τη Μαρία Γεωργίου, ο Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσιάζοντας το πλαίσιο των μέτρων που αποφασίστηκαν μετά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Όπως ανέφερε αρχικά, «Η στήριξη θα ξεκινήσει. Ήδη έχουμε αρχίσει τις καταγραφές, όπως γνωρίζετε, πιστεύουμε ότι σήμερα θα τις ολοκληρώσουμε. Από Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωσή ώστε οι πολίτες με το Ε9 και Ε1 τους και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να πάνε να κάνουν την αίτησή τους και να πάρουν τα πρώτα χρήματα, τα οποία είναι το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Από κει και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα καταθέσουν μία αίτηση στην υπηρεσία για να ζητήσουν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε «Για αυτούς τους πολίτες, που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα τα κτίριά τους ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, να αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους και από κει και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1.000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώσουμε μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι 150 τετραγωνικά».

Και συμπλήρωσε «Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο». Όσο για το αν θα τα πάρουν τα χρήματα, σημείωσε ότι αυτό έχει να κάνει με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελό του ο κάθε πολίτης. «Ξέρετε είναι ίδια η διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν, πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτιρίου, τόσο άμεσα θα είναι και έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επιχορηγηθεί από το κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ τόνισε «(…) εχθές από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε, βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια, 34 κίτρινα».

Παράλληλα, επισήμανε «Σε ό, τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτιριακές υποδομές, αλλά σε ό, τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μία απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Τις αυτοψίες αυτές δεν τις κάνει η υπηρεσία μας, τις κάνει η Περιφέρεια, οι επιτροπές της Περιφέρειας και για αυτό το λόγο έγινε χθες μία ευρεία σύσκεψη στα Βίλια, όπου ήταν και η κα Αντιπεριφερειάρχης και αποφασίστηκε άμεσα να ξεκινήσουν οι αυτοψίες και από πλευράς της Περιφέρειας σε ότι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις».