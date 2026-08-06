Θεσσαλονίκη: Στον “αέρα” αύριο ο νέος διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια με αυξημένες αποζημιώσεις

Με ταχύτατες διαδικασίες, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην προκήρυξη του νέου τριετούς διαγωνισμού για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης, με αυξημένες πλέον τις τιμές της ελάχιστης αποζημίωσης για τη μεταφορά των μαθητών, όπως τις ενέκριναν τα συναρμόδια Υπουργεία, αποδεχόμενα την πρόταση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, η Περιφερειακή Επιτροπή που συγκλήθηκε εκτάκτως για αυτό το σκοπό, «άναψε το πράσινο φως» για την προκήρυξη του και αύριο Παρασκευή, ο διαγωνισμός «βγαίνει στον αέρα» με τα νέα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον τρίτο κατά σειρά διαγωνισμό που προκηρύσσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την Άνοιξη για την εξασφάλιση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, της απρόσκοπτης μεταφοράς 16.500 μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης από και προς τις σχολικές μονάδες φοίτησής τους. Οι δύο προηγούμενοι κηρύχτηκαν άγονοι, επειδή οι λεωφορειούχοι θεωρώντας ασύμφορη την προβλεπόμενη αποζημίωση, δεν προσήλθαν και δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

Με τις αναπροσαρμογές που εγκρίθηκαν στο κόστος υπολογισμού των δρομολογίων, διαμορφώνονται αξιόλογες αυξήσεις στην ελάχιστη αποζημίωση για κάθε σχολικό δρομολόγιο στο νομό Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα:

Έως τον Ιούνιο (λήξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς) η αποζημίωση για σχολικό δρομολόγιο χωρίς συνοδό στο λεωφορείο, ήταν 107,98 ευρώ και τώρα γίνεται 132,98 ευρώ (αύξηση 25 ευρώ σε κάθε δρομολόγιο).

Τον Ιούνιο του 2026, η ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορειούχων για κάθε σχολικό δρομολόγιο με συνοδό στο λεωφορείο, αποζημιωνόταν με 121,55 ευρώ και με την αύξηση που δόθηκε, η αποζημίωση ανέρχεται στα 156,98 ευρώ (αύξηση 35,5 ευρώ σε κάθε δρομολόγιο).

Η μεταφορά μαθητών με μικρό λεωφορείο (20 θέσεων) χωρίς συνοδό, έως τον Ιούνιο αποζημιωνόταν με 65,68 ευρώ σε κάθε δρομολόγιο. Από το Σεπτέμβριο θα αποζημιώνεται με 79,70 ευρώ (αύξηση 14 ευρώ σε κάθε δρομολόγιο).

Η μεταφορά μαθητών με μικρό λεωφορείο και την παρουσία συνοδού έως τον Ιούνιο αποζημιωνόταν με 79,25 ευρώ και από το Σεπτέμβριο με 103,72 ευρώ (αύξηση 24,5 ευρώ σε κάθε δρομολόγιο).

«Οι λεωφορειούχοι που εκτελούσαν έως τον περασμένο Ιούνιο τα σχολικά δρομολόγια με τις προηγούμενες προβλεπόμενες αποζημιώσεις, έχουν κάθε λόγο να μετάσχουν στον τρίτο και τελευταίο διαγωνισμό, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, που προκηρύσσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πετύχαμε το ακατόρθωτο.

Καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τρία συναρμόδια Υπουργεία και πετύχαμε σε πολύ σύντομο χρόνο να αποδεχτούν την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του κόστους των δρομολογίων στο νομό Θεσσαλονίκης, ώστε να εξασφαλιστούν ουσιαστικές αυξήσεις στις αποζημιώσεις τους.

Με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας σε πλήρη εγρήγορση στην καρδιά του καλοκαιριού, προχωρούμε άμεσα σε νέο διαγωνισμό.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για ανεδαφικές προσεγγίσεις και κωλυσιεργίες. Όλοι καλούνται στο εξής να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και πρωτίστως απέναντι στους 16.500 μαθητές όλων των βαθμίδων, μεταξύ των οποίων 1.200 μαθητές ΑΜΕΑ, καθώς και τις οικογένειες τους που περιμένουν με αγωνία να δουν αν τα παιδιά τους θα μπορούν να συνεχίσουν το Σεπτέμβριο να μετέχουν ομαλά στη δημόσια εκπαιδευτική διαδικασία», επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.