MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Χριστοδούλου: Η γενιά μου βίωσε αλλεπάλληλα σημαντικά πολιτικά γεγονότα, τα οποία την επηρέασαν

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με αφορμή τη θεατρική του σύμπραξη με τη Βασιλική Τρουφάκου και τον Αργύρη Ξάφη, το φετινό καλοκαίρι, ο Γιώργος Χριστοδούλου μίλησε στο «Ερωτηματολόγιο» της εφημερίδας «Το Βήμα».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Το Βήμα», ο Γιώργος Χριστοδούλου εστίασε στα πολιτικά γεγονότα που νιώθει πως επηρέασαν τη γενιά του.

– Ο κόσμος στα δικά σας μάτια προχωράει γρήγορα ή αργά;

Σε κάποια πράγματα προχωράει αργά, σε κάποια γρήγορα. Η ταχύτητα αφορά συνήθως την τεχνολογία και την εφευρετικότητα ως προς το κυνήγι του κέρδους. Η βραδύτητα αφορά την αλλαγή της νοοτροπίας.

– Ό,τι είναι προοδευτικό σήμερα γίνεται συντηρητικό στο μέλλον;

Υπάρχουν ιδέες που παραμένουν προοδευτικές στον πυρήνα τους, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Συντηρητικές γίνονται οι ερμηνείες αυτών των ιδεών από ανθρώπους που, από προοδευτικοί και άρα ευέλικτοι στην εξέλιξη, μένουν αμετακίνητοι καταλήγοντας συντηρητικοί.

– Υπάρχει κάποιο πολιτικό γεγονός το οποίο να θεωρείτε ως εμπειρία που σας διαμόρφωσε;

Νιώθω ότι η γενιά μου βίωσε αλλεπάλληλα σημαντικά πολιτικά γεγονότα, τα οποία την επηρέασαν. Την διαμόρφωσαν. Προσωπικά, θα ξεχώριζα την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Ένιωσα πως σηματοδοτούσε μια αλλαγή που με γέμιζε ανασφάλεια και απαισιοδοξία για το μέλλον. Η κρίση αυτή ακόμα δεν έχει φτάσει στην ακμή της. Είμαστε στην αρχή.

Γιώργος Χριστοδούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Καταβλήθηκαν 33.579.900 εκατ. ευρώ σε 67.746 δικαιούχους για την αγορά λιπασμάτων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πιερία: Διέρρηξαν αυτοκίνητο σε παραλία και βούτηξαν αντικείμενα αξίας 19.000 ευρώ

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για Θάνο Μικρούτσικο: Από τότε γίναμε φίλοι, τον αγαπούσα πολύ και εκείνος με αγαπούσε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Αλ. Σδούκου: Προτεραιότητα οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων και η αποκατάσταση των περιοχών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Συνεχίζεται το κύμα εισόδου εκδρομέων από το τελωνείο Ευζώνων – Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – “Δεν απειλούνται κατοικίες” λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας