Πέθανε ο Θεσσαλονικιός συγγραφέας Γιάννης Γρηγοράκης σε ηλικία 76 ετών

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Θεσσαλονικιού συγγραφέα Γιάννη Γρηγοράκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών την Τετάρτη (05.08.2026).

Ο Γιάννης Γρηγοράκης σπούδασε στη Νομική Σχολή και για περισσότερο από 30 χρόνια άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, ενώ ταυτόχρονα είναι και ο συγγραφέας πολλών επιτυχημένων βιβλίων.

Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κέδρος τα μυθιστορήματα: «Ο διαβήτης του Πλάτωνα» (2009), «Μαύρη πέτρα» (2011), «Η καταιγίδα έρχεται, συνέχισε να τρέχεις» (2012), «Τέταρτος Κόσμος» (2013), «Κόκκινο και γυμνό» (2015), «Αληθινοί και ονειροπόλοι» (2018), «Ο άνεμος κόπασε» (2022). Άλλα έργα του είναι «Η μητρόπολη του χάους» (1998), «Η συνωμοσία των αγγέλων» (2001) και «Καφέ Προκόπ» (2004).

Το 2011 ο Γιάννης Γρηγοράκης είχε δώσει συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στη δημοσιογράφο Ελένη Μάρκου με αφορμή το βιβλίο του «Μαύρη πέτρα», που εστίαζε στα τραγικά γεγονότα τα οποία εκτυλίσσονταν στη χώρα λίγο πριν το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα, ο ήρωας του βιβλίου ήταν ο Άγγελος Σιγανός, ένας δημοσιογράφος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, το οποίο αποτέλεσε και τη σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης του συγγραφέα.

«Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για το πώς γεννήθηκε ο Εθνικός Διχασμός, που τόσο ταλάνισε τη χώρα για εξήντα ολόκληρα χρόνια. Αλλά με απασχολούσε η οπτική γωνία, η δομή της αφήγησης, ο ελάσσων τόπος στον οποίο θα ζούσαν οι ήρωες την ιστορία τους. Έχει μεγάλη σημασία η πιστότητα του φόντου, όταν πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα, αλλιώς όλα παραμένουν προθέσεις», είχε αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Κάποια στιγμή ανακάλυψα ότι το Αθηναϊκό Πρακτορείο στεγαζόταν εκείνη την εποχή στην πλατεία Κλαυθμώνος ή στον Κήπο Κλαυθμώνος, όπως λεγόταν. Αυτή η πληροφορία προκάλεσε ένα εσωτερικό “μπιγκ μπανγκ” από το οποίο αναδύθηκε το σύμπαν του βιβλίου. Συνέβησαν πολλά στην πλατεία Κλαυθμώνος τις επίμαχες μέρες των Νοεμβριανών, πριν και μετά», είχε αναφέρει ακόμα.

«Η Αγγλική Πρεσβεία και οι αγγλικές μυστικές υπηρεσίες στεγάζονταν στην οδό Δραγατσανίου. Γωνία με Σταδίου ήταν το Υπουργείο Εσωτερικών. Απέναντι, επί της Παλαιών Πατρών Γερμανού, γωνία με Νομισματοκοπείου, στεγαζόταν το Υπουργείο Ναυτικών, επί της Σταδίου, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Για όσους γνωρίζουν τα γεγονότα και τη χρονική τους συνέχεια, το Αθηναϊκό Πρακτορείο και το παράθυρό του, είναι το απόλυτο σκηνικό. Θα μπορούσε να παιχθεί και ως θεατρικό με κυρίαρχο σκηνικό ένα δωμάτιο που βλέπει στην πλατεία. Δεν είχα λοιπόν παρά να τοποθετήσω εκεί τον κεντρικό μου ήρωα, Άγγελο Σιγανό. Έναν νέο που προσλαμβάνεται από τον Ιωάννη Παρρέν, διευθυντή του Αθηναϊκού Πρακτορείου», είχε δηλώσει ο Γιάννης Γρηγοράκης.

«Οι ειδήσεις που διένειμε το Αθηναϊκό Πρακτορείο στις εφημερίδες είχαν την ένδειξη (Α.Π.) ή (Αθ. Πρ). Το Αθηναϊκό Πρακτορείο διένειμε επίσης τα δελτία Τύπου της κυβέρνησης και των πρεσβειών. Όλα καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν με το βλέμμα της εποχής και όχι από την απόσταση των εκατό χρόνων, διότι έπρεπε να εστιάσω και σε κάποια ζωτικά συναισθήματα των ανθρώπων, όπως η υπερηφάνεια, ο θυμός, η αίσθηση της αχαλίνωτης πείνας, ακόμα και στην αγριότητα των πολιτικών αντεκδικήσεων», είχε αναφέρει ακόμα.