Καλαμάτα: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί μεταξύ των 32 διασωθέντων μεταναστών για παράνομη διακίνηση μεταναστών

Στη σύλληψη δύο υπηκόων Μπανγκλαντές, ηλικίας 26 και 38 ετών, προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, μετά τη διάσωση 32 μεταναστών ανοιχτά του ακρωτηρίου Ταίναρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη διακίνηση των συμπατριωτών τους. Όπως προέκυψε, είχαν συμφωνήσει, έναντι χρηματικής αμοιβής, να τους μεταφέρουν από τη Βεγγάζη της Λιβύης σε ακτή της Ιταλίας. Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Οι 32 μετανάστες διασώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, 62 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο, όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Το πλοίο πολλαπλών χρήσεων «Purus Varna», με σημαία Μεγάλης Βρετανίας, τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου έφτασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ.

Πρόκειται για 30 ενήλικες και δύο ανήλικους εφήβους, όλοι υπήκοοι Μπανγκλαντές. Αποβιβάστηκαν εμφανώς ταλαιπωρημένοι, ορισμένοι ξυπόλυτοι, χωρίς ωστόσο να χρειάζονται άμεση ιατρική περίθαλψη.

Οι υπόλοιποι 30 μετανάστες θα παραμείνουν προσωρινά στις αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας, μέχρι να αποφασιστεί σε ποια οργανωμένη δομή της ενδοχώρας θα μεταφερθούν.

Για τη διαμονή και τη σίτισή τους μεριμνούν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Καλαμάτας, ενώ κατά την υποδοχή τους συνέδραμαν στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εθελοντές της ΟΑΚ.