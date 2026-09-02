Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την “Βαλκανική Πλατεία 2026” στον δήμο Νεάπολης-Συκεών

Μετά την αυλαία των 32ων ‘Μερκουρείων’ στις 30 Αυγούστου, η πολιτιστική σκυτάλη στον δήμο Νεάπολης-Συκεών περνά από το Ανοιχτό Θέατρο Συκεών στην περιοχή Στρεμπενιώτη στη Νεάπολη, όπου από αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η 27η «Βαλκανική Πλατεία».

Για έξι ημέρες, έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η μουσική, ο χορός και οι παραδόσεις των Βαλκανίων δίνουν το δικό τους ξεχωριστό «παρών» στη μεγάλη πολιτιστική γιορτή του δήμου Νεάπολης-Συκεών που κάθε χρόνο ταξιδεύει τους επισκέπτες-θεατές στο μοναδικό ηχόχρωμα των Βαλκανίων.

Με σταθερό σημείο αναφοράς την ειρηνική συνύπαρξη, την επικοινωνία και όσα ενώνουν τους λαούς της βαλκανικής χερσονήσου, η «Βαλκανική Πλατεία» ανοίγει και φέτος τις πύλες της σε όλους. Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες συναντιούνται στη σκηνή της, μεταφέροντας ήχους, ρυθμούς, μουσικές και παραδόσεις από διαφορετικές γωνιές των Βαλκανίων.

Από αύριο και για έξι συνεχόμενες ημέρες, μικροί και μεγάλοι δίνουν ραντεβού στην περιοχή Στρεμπενιώτη, σε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό μουσικής, τέχνης και παράδοσης. Με ένα εντελώς δωρεάν πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στην Κεντρική Σκηνή αλλά και ξεχωριστές δράσεις για τα παιδιά, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών συνεχίζει τη μακρόχρονη πολιτιστική του διαδρομή, αναζητώντας σταθερά τους κρίκους στην αλυσίδα που συνδέει τους λαούς και τους πολιτισμούς των Βαλκανίων.

Το Πρόγραμμα ξεκινά σήμερα το βράδυ στις 9 με μία Ποντιακή βραδιά με τον Αλέξη Παρχαρίδη, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ποντιακού τραγουδιού που υπηρετεί με συνέπεια και σεβασμό τη μουσική παράδοση του Πόντου. Στη σκηνή της Βαλκανικής Πλατείας θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου συνοδευόμενος από τον Φάνη Κουρουκλίδη στη λύρα, τον Θόδωρο Χατζή στα πλήκτρα και τον Κώστα Ζώη στο νταούλι, προσκαλώντας το κοινό σε μια αυθεντική μουσική βραδιά γεμάτη μνήμες, συναίσθημα και ποντιακή παράδοση. Μία μέρα αργότερα, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, οι Καφαντάρδες – ή αλλιώς «επιστήθιοι φίλοι» –μια ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής με επίκεντρο τις μουσικές παραδόσεις της Θράκης και της Μακεδονίας, με αυθεντικό ήχο, ζωντάνια και αστείρευτη ενέργεια, προσκαλούν το κοινό σε ένα δυναμικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι και χορό.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Στέλιος Διονυσίου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους λαϊκούς ερμηνευτές, με τη χαρακτηριστική λαϊκή φωνή και την αυθεντικότητα των ερμηνειών του θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία γεμάτη συγκίνηση, βαθύ συναίσθημα και ζωντανές μνήμες και μέσα από τα τραγούδια του ίδιου αλλά και του αείμνηστου πατέρα του θα ενώσει το παρελθόν με το παρόν, ξεσηκώνοντας το κοινό και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα διάχυτης νοσταλγίας και χαράς.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ο παλιός και αγαπητός γνώριμος, Ylli Baka, από τις πιο αναγνωρισμένες και αγαπημένες λαϊκές φωνές της αλβανικής μουσικής σκηνής, θα είναι για ακόμη μια φορά παρών στις εκδηλώσεις της Βαλκανικής Πλατείας έχοντας στο πλευρό του δύο φερέλπιδες καλλιτέχνες, τους δύο δίδυμους γιούς του Marko και Toni. Ο Ylli Baka συνδέεται κυρίως με την παραδοσιακή λαϊκή μουσική της νότιας Αλβανίας, δίνοντας νέα πνοή και ώθηση, αλλά και μια σύγχρονη αισθητική στην αλβανική μουσική σκηνή. Τη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η Βαλκανική Πλατεία υποδέχεται τον διακεκριμένο Ρουμάνο ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής Dan Doboș, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού της Μολδαβίας, με περισσότερα από 28 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, καλλιτεχνικό διευθυντή ενός από τα σημαντικότερα μουσικά σύνολα της Ρουμανίας.

Η φετινή ‘Βαλκανική Πλατεία’ θα κλείσει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης-Συκεών σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που σημάδεψαν τη συλλογική μας μνήμη. Η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης-Συκεών, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Βασίλη Μπουλούση, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Σταύρος Κουγιουμτζής και άλλοι σημαντικοί συνθέτες.

Οι μικροί μας φίλοι στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα δόθηκε και φέτος για την δημιουργία ενός πλούσιου ψυχαγωγικού Παιδικού Προγράμματος παράλληλου με την Κεντρική Σκηνή. Ακριβώς δίπλα από το Ανοιχτό Θέατρο στην περιοχή Στρεμπενιώτη, κάθε απόγευμα από αύριο 2 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, οι μικρές και οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πολλά, ποικίλα και συναρπαστικά καλλιτεχνικά, αισθητηριακά και εικαστικά Εργαστήρια, βιωματικά παιχνίδια, εκπαιδευτική ρομποτική, Θέατρο Σκιών με τον Αγάπιο Αγαπίου, ζογκλερικά σόου, κουκλοθέατρο, bubble show και μουσικοθεατρικές παραστάσεις που θα έχουν να θυμούνται και να αναπολούν για όλη τη χρονιά…

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα