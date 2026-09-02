Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής: Παρών επιλέγει η ΝΔ

Σε κορύφωση οδηγείται η πολιτική σύγκρουση για την υποψηφιότητα της κυρίας Ελενας Ακρίτα στην θέση αντιπροέδρου της Βουλής καθώς σήμερα στις 12:30 είναι προγραμματισμένη η ονομαστική ψηφοφορία για την ανάδειξη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ στο ανώτερο κοινοβουλευτικό αξίωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αποφασισμένη να βάλει «μπλόκο» στην υποψηφιότητα Ακρίτα μην παρέχοντας θετική ψήφο. Με κεντρικό επιχείρημα ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί «τοξικό πρόσωπο» που επιδίδεται διαρκώς σε «προσωπικές, μη πολιτικές και αντικοινοβουλευτικές επιθέσεις» τα μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας προσανατολίζονται να ψηφίσουν «παρών» (σ.σ. στην σχετική διαδικασία δεν υπάρχει αρνητική ψήφος) εμποδίζοντας την συγκέντρωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 151 για την εκλογή μελών του κοινοβουλευτικού προεδρείου.

Από την άλλη πλευρά υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ταχθούν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας ενώ στο «παρών» θα πάει και η Νίκη.

Η Ακρίτα, ο Χουρδάκης και η αλά καρτ θεσμικότητα

Η σημερινή διαδικασία αναμένεται μάλιστα να πυροδοτήσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με την Χαριλάου Τρικούπη να επαναλαμβάνει τις καταγγελίες περί αντιθεσμικής συμπεριφοράς και την πλειοψηφία να κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για υποκρισία.

Υπενθυμίζεται πως η Χαριλάου Τρικούπη έχει δηλώσει ότι στηρίζει διαχρονικά τις υποψηφιότητες όλων των κομμάτων εκτός των ακροδεξιών μορφωμάτων (Χρυσής Αυγής και Σπαρτιατών). Στο ίδιο μήκος ο κ. Παναγιώτης Δουδωνής επικαλέστηκε παλαιότερες ακαδημαϊκές αναφορές του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη για το δικαίωμα της μειοψηφίας να εκπροσωπείται στο προεδρείο της Βουλής.

Από την άλλη πλευρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε υποκριτική την θεσμική ευαισθησία του ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζοντας πως το 2023 όταν ο κ. Μιχάλης Χουρδάκης είχε προταθεί από την Πλεύση Ελευθερίας για την θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, 24 από τους τότε 32 βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη δεν στήριξαν την υποψηφιότητά του. «Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι «είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα» όταν υποστήριξε πως υπερψηφίζει τις επιλογές των κομμάτων για τις θέσεις αντιπροέδρων, εκτός αν πρόκειται για ακραίες περιπτώσεις. «Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο», σημείωσε.

Πηγή: protothema.gr