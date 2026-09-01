Η Ευγενία Σαμαρά κολύμπησε σε φαλαινοκαρχαρίες στο Μεξικό – Το εντυπωσιακό βίντεο στο Instagram

Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει ένα πολυήμερο ταξίδι στο Μεξικό και μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμές από τις υπέροχες εικόνες που συναντά εκεί.

Σημειώνεται ότι η γνωστή ηθοποιός ταξίδεψε εκεί, έχοντας στο πλευρό της τους φίλους της, Νίκο Μουτσινά και ο Κωνσταντίνο Δέδε.

Η Ευγενία Σαμαρά την Τρίτη (01/09) μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο στο Instagram για να ευχηθεί στους followers της «καλό μήνα». Σε αυτό φαίνεται να βρίσκεται στη θάλασσα και να κολυμπάει με φαλαινοκαρχαρίες.

«Καλό μήνα αγαπημένοι μέσα από το βυθό παρέα με αυτά τα τεράστια πλάσματα που κολυμπήσαμε παρέα. Δέος και ανατριχίλα και τρέλα και έκανα πάλι σαν πεντάχρονο και γενικά να ρουφάμε τη ζωή με το κουτάλι παρακαλώ.

Για να μην φρικάρει η μάνα μου:

Οι φαλαινοκαρχαρίες:

Είναι το μεγαλύτερο ψάρι στον κόσμο. (Φτάνει έως 12-18 μέτρα, έχω δει πιο μικρά λεωφορεία)

Παρόλο που λέγεται καρχαρίας, δεν κυνηγά ανθρώπους. (Ευτυχώς) Τρώει κυρίως πλαγκτόν, μικρά ψάρια και αυγά ψαριών.

Οι λευκές κουκκίδες στο σώμα του είναι μοναδικές για κάθε φαλαινοκαρχαρία, σαν τα δακτυλικά μας αποτυπώματα.

Κολυμπά με το τεράστιο στόμα του ανοιχτό και φιλτράρει το νερό για να κρατήσει την τροφή. (Είναι τέλειος και πολύ αστείος)

Τα Σαλάχια Manta Ray:

Το άνοιγμα των «φτερών» μιας γιγάντιας manta μπορεί να φτάσει περίπου 7 μέτρα.

Έχει έναν από τους μεγαλύτερους εγκεφάλους ανάμεσα στα ψάρια.

Όπως ο φαλαινοκαρχαρίας, τρέφεται κυρίως με πλαγκτόν και το φιλτράρει από το νερό.

Το καλύτερο κάνει τούμπες και περιστροφές μέσα στο νερό και μας αποτρελαίνει (θα το δεις στο βίντεο)», έγραψε στην ανάρτησή της η Ευγενία Σαμάρα.