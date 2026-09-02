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Τουρκία: Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά – Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος

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Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θάλασσα του Μαρμαρά, όταν δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, θέτοντας σε άμεσο συναγερμό τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα) σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ του εμπορικού πλοίου «Alsu», το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κοτζαέλι προς την Αλίαγα, και του εμπορικού πλοίου «Tuğberk İmamoğlu», το οποίο κατευθυνόταν από το λιμάνι του Ισκεντερούν προς το Καραντενίζ Ερεγλί.

Αμέσως μετά το περιστατικό, πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα από τη Διοίκηση Ακτοφυλακής Μαρμαρά και Βοσπόρου έσπευσαν επιτόπου για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση από το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, που επικαλείται το Anadolu: «Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των μονάδων που έφτασαν στην περιοχή, το πλοίο με την ονομασία Alsu δεν φέρει ορατές ζημιές. Ωστόσο, προς το παρόν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το εμπορικό πλοίο Tuğberk İmamoğlu και τα 10 μέλη του πληρώματος που επιβαίνουν σε αυτό, ενώ οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης από τις μονάδες στην περιοχή συνεχίζονται».

Πλοία Τουρκία

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