Υπουργείο Παιδείας: Προσλήφθηκαν 29.948 αναπληρωτές – Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

Στην πρόσληψη συνολικά 29.948 αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2026-2027 προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι προσλήψεις αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), στη Γενική και την Ειδική Αγωγή.

Από το σύνολο των προσληφθέντων, οι 23.162 είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –μεταξύ των οποίων 142 για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία– και οι 6.786 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Οι προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλήφθηκαν:

11.502 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

4.121 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης.

Οι προσλήψεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλήφθηκαν:

3.048 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

4.109 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης.

200 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01 για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων σε Μουσικά Σχολεία.

142 εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Παράλληλα, διατέθηκαν στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 40 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα προσληφθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολής.

Δεν καλύφθηκαν 35 θέσεις εκπαιδευτικών, καθώς δεν βρέθηκαν υποψήφιοι. Από αυτές, οι 34 αφορούν την Ειδική Αγωγή και απαιτούν πιστοποιημένη επάρκεια στην ελληνική γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Η κατανομή των 6.786 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Οι προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατανέμονται ως εξής:

1.647 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

4.080 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη – παράλληλη στήριξη.

381 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης.

678 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης των ΚΕΔΑΣΥ.

Για 108 επιπλέον θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν βρέθηκαν υποψήφιοι. Προσλήφθηκε, επίσης, ένας αναπληρωτής σε Εκκλησιαστικό Σχολείο για την παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Ανάληψη υπηρεσίας στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες και την ανάληψη υπηρεσίας έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας για τους αναπληρωτές.