Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη ο τρύγος στον Αστικό Αμπελώνα – “Εξαιρετικής ποιότητας η φετινή παραγωγή” – Δείτε βίντεο και φωτο

Με τη συμμετοχή εθελοντών και στελεχών του δήμου πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο ετήσιος τρύγος στον Αστικό Αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίου Δημητρίου (έναντι Καυτανζογλείου Σταδίου).

Το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των ερυθρών ποικιλιών —του Ξινόμαυρου και του Αγιωργίτικου— έδωσαν νωρίς το πρωί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης και ο διακεκριμένος οινοποιός Ευάγγελος Γεροβασιλείου.

Σημειώνεται ότι η επεξεργασία των σταφυλιών και η εμφιάλωση του κρασιού πραγματοποιούνται αφιλοκερδώς στις εγκαταστάσεις του Κτήματος Γεροβασιλείου.

Η φετινή σοδειά εκτιμάται ότι θα αποδώσει περίπου 800 φιάλες. Πιστή στον κοινωνικό της χαρακτήρα, η δημοτική αρχή θα διαθέσει μέρος της παραγωγής της «Γοργόνας», του κρασιού της Θεσσαλονίκης, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, μετατρέποντας την τοπική παραγωγή σε ουσιαστική προσφορά προς τους συμπολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη.

«Είμαστε και φέτος εδώ στον τρύγο. Το έχουμε καθιερώσει σαν μια γιορτή στο Δήμο. Όπως και σε όλη την Ελλάδα, ο τρύγος αποτελεί γιορτή. Θέλω να τονίσω τη σημασία όλου του χώρου που είναι οκτώ στρέμματα. Είναι ένας πράσινος πνεύμονας στην καρδιά της πόλης, που εκτός από τα δύο στρέμματα του αμπελιού, έχουμε δύο στρέμματα λαχανόκηπους, όπου οι περίοικοι καλλιεργούν τα λαχανικά τους, και άλλα τέσσερα στρέμματα πιο πάνω με οπωροφόρα δέντρα, όπου είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για εκδρομές των σχολείων, να έρθουν να γνωρίσουν πώς είναι τα δέντρα. Άρα, όλο αυτό το σύνολο των οκτώ στρεμμάτων, πέρα από το ότι αποτελεί μια όαση πρασίνου, παρέχει και άλλες δυνατότητες σε σχολεία, συλλόγους αλλά και στους κατοίκους», ανέφερε σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης.

Ο κ. Διαμαντάκης κάλεσε όλους του Θεσσαλονικείς που δεν έχουν επισκεφτεί τον αστικό αμπελώνα, να περάσουν όποτε θέλουν, να πιουν τον καφέ τους και να κάνουν τη βόλτα τους.

Από την πλευρά του ο οινοποιός Ευάγγελος Γεροβασιλείου τόνισε πως η φετινή παραγωγή είναι «εξαιρετικής ποιότητας» και πως τρυγήθηκαν ήδη τα λευκά σταφύλια την προηγούμενη εβδομάδα, τη Μαλαγουζιά και τη Ρομπόλα, περίπου 500 κιλά σταφύλια τα οποία όπως ανέφερε «ήταν πάρα πολύ καλής ποιότητας».

«Σήμερα τρυγάμε το Ξινόμαυρο και το Αγιωργίτικο. Το Ξινόμαυρο μάλλον θα γίνει ροζέ από ό,τι βλέπουμε, είναι πολύ ιδανικό για ροζέ, και το Αγιωργίτικο για κόκκινο. Θα βγάλουμε και εδώ περίπου 300 με 400 φιάλες», εξήγησε χαρακτηριστικά ο κ. Γεροβασιλείου και πρόσθεσε πως «η ποιότητα είναι εξαιρετική και αποδεικνύει ότι ακόμη και μέσα στην πόλη, σε δύσκολες συνθήκες βιολογικής καλλιέργειας ανάμεσα σε πολυκατοικίες, αλλά με σεβασμό στη φύση και σεβασμό από τους γείτονες που περιποιούνται και αγαπούν αυτό το μικρό παράδεισο που υπάρχει εδώ, θα πετύχουμε φέτος γύρω στις 800 φιάλες συνολικά».

Επίσης συμπλήρωσε πως ο δήμαρχος θα φροντίσει για τη διανομή σε κοινωφελείς σκοπούς και πιθανότατα να πραγματοποιηθεί και μια δημοπρασία, όπου τα χρήματα θα πάνε πάλι σε έναν κοινωφελή σκοπό. «Η κοινωνικότητα αυτού του έργου νομίζω είναι γνωστή και έτσι πρέπει να αποτελεί παράδειγμα και για άλλα έργα, πολιτιστικά και ποιοτικά, για την πόλη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε ξανά εδώ στο γνωστό ραντεβού που δίνουμε κάθε χρόνο με την έναρξη του τρύγου του αστικού αμπελώνα. Ένας αμπελώνας ο οποίος ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν από τον Γιάννη Μπουτάρη και στηρίζεται σε τρεις συνιστώσες που πρέπει να τις αναδείξουμε. Πρώτον, η υπηρεσία, η οποία δουλεύει εθελοντικά, με αυταπάρνηση για να τον συντηρεί σε μια άριστη κατάσταση. Δεύτερον, ο γνωστός φίλος πλέον, εμβληματικός οινοποιός της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, ο κύριος Γεροβασιλείου, ο οποίος μας βοηθάει τόσο στην οινοποίηση όσο και στις υπόλοιπες λεπτομέρειες, στην εμφιάλωση, γι’ αυτό το όμορφο κρασί το οποίο βγάζει. Και τρίτον, οι κάτοικοι που αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία, που τη στηρίζουνε μαζί με τον διπλανό λαχανόκηπο καθημερινά. Οι κάτοικοι οι οποίοι στέλνουν και ένα μήνυμα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικές νησίδες όχι μόνο πρασίνου, αλλά και παραγωγής προϊόντων της φύσης με αυτά τα αποτελέσματα που βγαίνουν στον δημοτικό αμπελώνα», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.