Σύβοτα: Σκάφος στόλισε… για τα Χριστούγεννα με το που μπήκε ο Σεπτέμβριος – Δείτε βίντεο

Ένα σκάφος μπήκε στο κλίμα των Χριστουγέννων από την 1η Σεπτεμβρίου.

Σε βίντεο που ανάρτησε μια επιχείρηση από τα Σύβοτα που δραστηριοποιείται στις ενοικιάσεις σκαφών, φαίνεται πως κάποιοι ενώ απολαμβάνουν τα καταγάλανα νερά στα Σύβοτα, την Πάργα και τους Παξούς, αντί να κινούνται σε ρυθμούς «Καλοκαιρινών Ραντεβού» από Δυτικές Συνοικίες, είναι πιο κοντά στα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή.

Συγκεκριμένα, μια οικογένεια που κάνει τις διακοπές της με ένα σκάφος, έχει στολίσει κανονικότατα δέντρο, γιρλάντες και λαμπιόνια σε μια πλήρως αντιθετική εικόνα την 1η Σεπτεμβρίου.

Δείτε το βίντεο: