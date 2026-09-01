Αθήνα: Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο με 52 υπολογιστές – 6 συλλήψεις

Ένα κατάστημα στην Καλλιθέα, στο οποίο διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια τύπου «φρουτάκια», εντόπισαν αστυνομικοί. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικού εξοπλισμού και χρηματικό ποσό.



Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη και καταστολή παραβάσεων της νομοθεσίας περί παιγνίων.



Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ενεργώντας και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη που δεν συνελήφθη, φέρεται να επέτρεπε τη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στην παράνομη δραστηριότητα φέρεται να συμμετείχαν επίσης δύο γυναίκες, μία ως διοργανώτρια παιγνίων και μία ως σερβιτόρα, ενώ τρεις ακόμη συλληφθέντες συμμετείχαν στα παιχνίδια.



Παράλληλα, στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί κάμερες ασφαλείας χωρίς την προβλεπόμενη άδεια της αρμόδιας Αρχής. Η ελεγχόμενη είσοδος στον χώρο φέρεται επίσης να είχε σχεδιαστεί με τρόπο που μπορούσε να καθυστερήσει ή να δυσχεράνει ενδεχόμενο αστυνομικό έλεγχο.



Κατά την έρευνα οι αστυνομικοί κατάσχεσαν:



έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που λειτουργούσε ως Server,

52 κεντρικές μονάδες Η/Υ,

53 οθόνες,

43 πληκτρολόγια,

1 ποντίκια,

ασύρματο τηλεχειριστήριο,

12 ασύρματες κάμερες,

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων,

καθώς και 680 ευρώ.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το συγκεκριμένο κατάστημα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.



Τότε είχε ενταχθεί σε υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών.



Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



Δείτε φωτογραφίες από τον χώρο