Ανέλαβαν σήμερα οι νέες Πρυτανικές Αρχές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ο καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο οποίος εξελέγη ομόφωνα στις 12 Μαΐου 2026 Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανέλαβε επισήμως από σήμερα τα καθήκοντά του.

Στην ηγεσία του Πανεπιστημίου θα βρίσκονται ως Αντιπρυτάνεις ο Ιορδάνης Ελευθεριάδης, καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών, ο Σπυρίδων Λίτσας, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ως Αντιπρύτανης Διεθνούς Προβολής και Εξωστρέφειας, η Σταυρούλα Μαυρογένη, καθηγήτρια στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ως Αντιπρύτανις Προσωπικού, Φοιτητικής Μέριμνας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και τέλος ο Νικόλαος Σαμαράς, καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ψηφιακής Πολιτικής.

Ο νέος Πρύτανης, αφού ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το πρόσωπό του, επισήμανε ότι θα επιδιώξει την εμπέδωση ενός γενικότερου κλίματος συνεργασίας μέσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με ευρύτερο στόχο την περαιτέρω ανάδειξη και καταξίωσή του ως ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αριστείας, όχι μόνον στη χώρα μας αλλά και διεθνώς και να συμβάλει ώστε να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Πρύτανης του ΠΑΜΑΚ, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Ως στρατηγική προτεραιότητα ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε την περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής του δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κύριους μοχλούς την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και αξιοποιώντας εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι θα επιδιωχθεί η ταχύτερη δυνατή επίλυση του χρόνιου στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο, ώστε να μην παρεμποδιστεί η ανάπτυξη και διεθνοποίησή του, καθώς άμεσες επιδιώξεις είναι η ίδρυση σύγχρονων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με διιδρυματικό, διεπιστημονικό και διατμηματικό χαρακτήρα, αλλά και νέα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, σε συνεργασία με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Υπογράμμισε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη φοιτητική μέριμνα και στη συστηματική αναβάθμιση της φυσικής και ψηφιακής προσβασιμότητας, με έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και ψηφιακών υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία όλων ανεξαιρέτως των φοιτητών.

Ο κ. Παπαδόπουλος τέλος τόνισε, ότι το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και οι ικανές διοικητικές του υπηρεσίες αποτελούν σταθερά εχέγγυα, για την προσπάθεια που θα καταβάλουν τόσο ο ίδιος όσο και οι νέοι Αντιπρυτάνεις, ώστε να ενισχυθούν οι επαφές και οι συνέργειες με τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, να καλλιεργηθούν ισχυρότεροι δεσμοί με τα υπόλοιπα ΑΕΙ, αλλά και να υπάρξει ακόμη στενότερη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η θητεία των νέων Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι τετραετής και λήγει στις 31 Αυγούστου 2030.

Ιορδάνης Ελευθεριάδης

Νικόλαος Σαμαράς

Σπυρίδων Λίτσας