Φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Επιχειρούν 11 ελικόπτερα

Μαίνεται και σήμερα Τρίτη (1/9) η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα της Δευτέρας (31.08.2026) σε δασική έκταση στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας στα Ιωάννινα.

Με το πρώτο φως της ημέρας ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς στην Κόνιτσα. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 11 ελικόπτερα και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά, είχαν κινητοποιηθεί 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, καθώς στο μέτωπο επιχειρούσαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 2 ελικόπτερα, και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων.

Eνισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας και επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 5 Ε/Π καθώς και η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων. September 1, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.