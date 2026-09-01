Μπομπ Κατσιώνης: Το χιουμοριστικό τραγούδι για την Ευρυδίκη – “Έχουμε επέτειο αλλά πήγε με τον Μαραντίνη”

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για την Ευρυδίκη και τον Μπομπ Κατσιώνη, καθώς συμπλήρωσαν ακόμη μία επέτειο από τη γνωριμία και τον γάμο τους.

Η τραγουδίστρια δεν βρισκόταν στο πλευρό του συζύγου της, αφού είχε προγραμματισμένη εμφάνιση με τον Θοδωρή Μαραντίνη στη Σαντορίνη. Ο Μπομπ Κατσιώνης, ωστόσο, βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να της ευχηθεί, γράφοντας για εκείνη ένα τραγούδι διάρκειας 90 δευτερολέπτων.

Οι στίχοι που έγραψε ο Μπομπ Κατσιώνης για την επέτειο με την Ευρυδίκη

Σήμερα που έχουμε επέτειο η Ευριδίκη πήγε με τον Μαραντίνη

Ψύχραιμα αν το κοιτάξουμε πήγαν απλώς για ένα live στη Σαντορίνη

11 χρόνια και εσύ δεν είσαι εδώ για να γιορτάσουμε και να πιούμε ένα ποτάκι

μα υπάρχει κάτι που είναι ίσως θετικό θα τη γλιτώσω με αυτό το βιντεάκι

θα γλιτώσω το εστιατόριο

τα βίντεο γίνονται social , τα social γίνονται like, τα like γίνονται follow, τα follow γίνονται sponsor, τα sponsor γίνονται φράγκα, τα φράγκα έρχονται σπίτι και αυτό είναι αγάπη

Στο τέλος του βίντεο, απευθυνόμενος προς τη σύζυγό του, ο Μπομπ Κατσιώνης λέει: «Μη φοβού έχω κλείσει ωραίο τραπεζάκι για μεθαύριο. Καλό live, καλή επιστροφή και χρόνια μας πολλά».