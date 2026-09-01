Κωφό σκυλάκι σώθηκε από τις πλημμύρες στο Νεπάλ – Η συγκινητική επανένωση με την κηδεμόνα του

Οι εικόνες που μας έρχονται τις τελευταίες μέρες από το Νεπάλ θυμίζουν Βιβλική καταστροφή. Η απελπισία και ο πόνος κυριαρχούν, την ώρα που οι διασώστες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν μέσα σε συντρίμμια και τόνους λάσπης.

Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη 27 Αυγούστου, όταν ένα τεράστιο πλημμυρικό κύμα σάρωσε την περιοχή Ρασούβα, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Η κατάρρευση ενός παγετώνα προκάλεσε πλημμύρες, όπως αυτές που συμβαίνουν μετά από ένα τσουνάμι. Ήταν τέτοια η ορμή που οι ειδικοί λένε πως απελευθερώθηκαν περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον νερού. Ολόκληρα χωριά, δρόμοι, γέφυρες, εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Μέχρι στιγμής, ο τραγικός απολογισμός είναι πάνω από 1000 νεκροί ενώ τουλάχιστον 3.900 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι στο Νεπάλ.

Ευτυχώς όμως, υπάρχουν και μερικές ειδήσεις που μας κάνουν να μη χάνουμε την αισιοδοξία και τη δύναμη πως κάπου υπάρχει το φως και η ελπίδα. Μία τέτοια αφορά και την Sweetie, ένα κωφό σκυλάκι που οι πλημμύρες το βρήκαν στο σπίτι του να περιμένει βοήθεια. Δεν ακολούθησε τους ανθρώπους της οι οποίοι προσπάθησαν να την πάρουν μαζί τους, αλλά μόλις ένιωσε τον κίνδυνο, έτρεξε προς την οροφή του σπιτιού. Έμεινε εκεί για 5 ημέρες, ενώ η κηδεμόνας της αγωνιούσε αν το σκυλί της είναι ακόμα ζωντανό ή θάφτηκε κάτω από τις λάσπες.

H στιγμή που τα σωστικά συνεργεία φέρνουν τη Sweetie στην κηδεμόνα της:

Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν την Sweetie και ένας διασώστης την κρατούσε στην αγκαλιά του στο μπροστινό μέρος ενός μηχανήματος εκσκαφής. Ακολούθησαν συγκινητικές στιγμές, τη στιγμή που επανενώθηκε με την Shrestha, την κηδεμόνα της. Η γυναίκα άνοιξε την αγκαλιά της και η μέχρι τότε ψύχραιμη Sweetie, άρχισε να κουνάει χαρούμενη την ουρά της. Όπως δήλωσε η Shrestha στα ΜΜΕ, “κάθε μέρα που περνούσε μακριά της, φαινόταν πιο μεγάλη από την προηγούμενη”. Η οικογένεια είχε έναν ακόμη σκύλο, ο οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Οι πρώτες στιγμές της Sweetie με την κηδεμόνα της:

Πηγή: topetmou.gr