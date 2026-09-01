Το Ιράν απάντησε με πυραύλους και drones κατά αμερικανικών στόχων μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Νέος γύρος επιθέσεων φέρνει ξανά τη Μέση Ανατολή σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, καθώς το Ιράν απαντά στα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή.

Η κατάσταση γίνεται και πάλι έκρυθμη, με την ανησυχία για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση να μεγαλώνει.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Ιράν ξεκίνησε επιχείρηση αντιποίνων μετά τον νέο γύρο επιθέσεων των ΗΠΑ κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Στο στόχαστρο των ιρανικών δυνάμεων φέρονται να βρίσκονται αμερικανικές βάσεις και άλλα συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή.

Το Tasnim μετέδωσε ότι οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποιούν πυραύλους και drones στις νέες επιθέσεις. «Ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του αμερικανού εχθρού», αναφέρει το πρακτορείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «βάσεις και συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones».

Οι επιθέσεις παρουσιάζονται από την ιρανική πλευρά ως άμεση απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που προηγήθηκαν.

Iran appears to have launched missiles at regional targets in response.



At least one missile reportedly malfunctioned after launch in Khomein and crashed. pic.twitter.com/RBGFVIlcfL — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Η νέα εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη σκληρή προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει ότι, εάν το Ιράν προχωρήσει σε αντίποινα, θα ακολουθήσει ακόμη ισχυρότερη αμερικανική στρατιωτική απάντηση.

Οι νέες επιθέσεις ανεβάζουν ξανά επικίνδυνα το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλέον χτυπήματα και απειλές για ακόμη σκληρότερη απάντηση. Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στην επόμενη κίνηση της Ουάσινγκτον και στο κατά πόσο ο νέος κύκλος αντιποίνων θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη σύγκρουση.