Μπαχαρικά: Πώς να τα αποθηκεύετε σωστά ώστε να διατηρούνται φρέσκα για περισσότερο καιρό, σύμφωνα με ειδικούς

Τα μπαχαρικά μπορούν να μεταμορφώσουν ένα πιάτο, όμως με τον χρόνο χάνουν σταδιακά το άρωμα, το χρώμα και την έντασή τους. Το πού και το πώς τα αποθηκεύετε παίζει σημαντικό ρόλο στη διάρκεια ζωής τους, ενώ ορισμένες καθημερινές συνήθειες μπορεί να επιταχύνουν την αλλοίωσή τους.

Πώς να αποθηκεύετε τα μπαχαρικά για να διατηρούνται φρέσκα για περισσότερο καιρό

Τα μπαχαρικά δεν αλλοιώνονται με τον ίδιο τρόπο που αλλοιώνονται άλλα τρόφιμα. Η γεύση τους απλά εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου και είναι συχνά δύσκολο να γνωρίζετε πότε πρέπει να πετάξετε ένα βαζάκι καπνιστή πάπρικα ή αποξηραμένο θυμάρι.

Ορισμένες συνήθειες αποθήκευσης μπορούν να επιβραδύνουν αυτή τη διαδικασία, ενώ άλλες την επιταχύνουν. Ειδικοί εξηγούν πώς θα παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαχαρικών σας.

Αποφύγετε τις μεγάλες συσκευασίες

Προτιμήστε ολόκληρα μπαχαρικά

Χρησιμοποιήστε αεροστεγή δοχεία

Φυλάξτε τα μακριά από πηγές θερμότητας

Αποφύγετε τις μεγάλες συσκευασίες

«Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες πιο συχνά», συμβουλεύει η Melissa Hooper (M.S., RD, LD). «Τα τριμμένα μπαχαρικά βρίσκονται στο απόγειό τους για περίπου 6 έως 12 μήνες. Η αγορά μόνο της ποσότητας που θα καταναλώσετε σε αυτό το διάστημα εξασφαλίζει πολύ καλύτερη γεύση».

Η Jennifer Kellison, διευθύντρια καινοτομίας στην Frontier Co-op, σημειώνει ότι τα ολόκληρα μπαχαρικά διατηρούνται πολύ περισσότερο – έως και τρία χρόνια – οπότε μπορείτε να τα αγοράζετε σε μεγαλύτερες συσκευασίες αν τα χρησιμοποιείτε συχνά.

Προτιμήστε ολόκληρα μπαχαρικά

Η διαδικασία της άλεσης ξεκινά την «αντίστροφη μέτρηση» για τη φρεσκάδα του μπαχαρικού. Όταν σπάτε έναν κόκκο πιπεριού ή έναν σπόρο κύμινου, εκθέτετε πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια στον αέρα, εξηγεί η Kellison.

Γι’ αυτό το λόγο, ένα βαζάκι τριμμένο κύμινο χάνει το άρωμά του, ενώ οι ολόκληροι σπόροι δίπλα του παραμένουν αναλλοίωτοι. «Επιλέγοντας ολόκληρα μπαχαρικά και αλέθοντάς τα μόνοι σας, μεγιστοποιείτε το άρωμα και την έντασή τους», αναφέρει η Kellison.

Πώς να αλέθετε τα μπαχαρικά στο σπίτι:

Ηλεκτρικός μύλος καφέ: Μια εξαιρετική επιλογή για να αλέθετε ολόκληρα μπαχαρικά. Διατηρήστε έναν αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

Γουδί: Ιδανικό για μικρότερες ποσότητες.

Τρίφτης Microplane: Η καλύτερη λύση για το τρίψιμο μοσχοκάρυδου.

Σύμφωνα με την Hooper, οι ολόκληροι κόκκοι πιπεριού, το κύμινο, ο κόλιανδρος, τα ξύλα κανέλας και το μοσχοκάρυδο είναι τα πιο εύκολα μπαχαρικά για να ξεκινήσετε. Το άλεσμά τους ακριβώς πριν μπουν στο φαγητό προσφέρει την πιο φρέσκια και δυνατή γεύση.

Χρησιμοποιήστε αεροστεγή δοχεία

«Τα περισσότερα αρώματα των μπαχαρικών προέρχονται από πτητικά αιθέρια έλαια — μικρά αρωματικά μόρια που εξατμίζονται εύκολα. Το οξυγόνο, η θερμότητα, το φως και η υγρασία προκαλούν την απώλεια αυτών των ελαίων, με αποτέλεσμα τα μπαχαρικά να χάνουν τη δύναμη και τη γεύση τους», εξηγεί η Hooper.

Η σωστή σφράγιση αντιμετωπίζει τον πρώτο από αυτούς τους τέσσερις παράγοντες. «Τα γυάλινα βαζάκια με καπάκια που κλείνουν ερμητικά εμποδίζουν την έκθεση στον αέρα, η οποία σταδιακά αλλοιώνει το άρωμα των μπαχαρικών», προσθέτει.

Τα δοχεία στα οποία πωλούνται συνήθως τα μπαχαρικά προσφέρουν επαρκή στεγανοποίηση. Αν όμως τα αγοράζετε σε σακουλάκια ή χύμα:

Μεταφέρετέ τα αμέσως σε δικά σας δοχεία.

Δώστε προτεραιότητα στο αεροστεγές κλείσιμο και όχι απλώς στην εμφάνιση.

Προτιμήστε γυάλινα βάζα με φλάντζα καουτσούκ (κλιπ) ή βιδωτά γυάλινα βαζάκια που προσφέρουν εξαιρετική στεγανότητα.

Φυλάξτε τα μακριά από πηγές θερμότητας

Το ντουλάπι ακριβώς πάνω από τις εστίες της κουζίνας είναι το σημείο όπου οι περισσότεροι αποθηκεύουν τα μπαχαρικά τους, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για το πιο θερμό μέρος του χώρου.

«Η θερμότητα και το φως επιταχύνουν την αλλοίωση των μπαχαρικών. Πολλοί τα εκθέτουν εν αγνοία τους σε αυτούς τους παράγοντες, αφήνοντάς τα στον πάγκο δίπλα στην κουζίνα ή σε σημείο με άμεσο ηλιακό φως. Αυτό καταστρέφει γρήγορα τα φυσικά τους έλαια», επισημαίνει η Kellison.

Συμβουλές για να εξασφαλίσετε σωστή θερμοκρασία

Διατηρείτε τα μπαχαρικά σε σταθερή θερμοκρασία, ιδανικά κάτω από τους 21°C (70°F).

Κρατήστε τα μακριά από την κουζίνα, τους αεραγωγούς θέρμανσης και τον ήλιο.

Επιλέξτε ένα εσωτερικό ντουλάπι, συρτάρι ή τροφοθήκη σε εσωτερικό τοίχο, όπου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή όλη την ημέρα.

Αποφύγετε τις επιτοίχιες βάσεις πάγκου, τα παράθυρα με ήλιο, αλλά και τα συρτάρια που βρίσκονται δίπλα στο πλυντήριο πιάτων, καθώς ζεσταίνονται έντονα κατά τη διάρκεια κάθε πλύσης.

Μην προσθέτετε μπαχαρικά κατευθείαν πάνω από την κατσαρόλα

Η υγρασία είναι ο κύριος παράγοντας που προκαλεί σβόλιασμα στα μπαχαρικά, ενώ μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην ανάπτυξη μούχλας. Συνήθως εισχωρεί στο βαζάκι μέσα από μια καθημερινή συνήθεια που οι περισσότεροι κάνουμε χωρίς δεύτερη σκέψη.

«Αποφεύγετε να ρίχνετε μπαχαρικά απευθείας πάνω από σκεύη που αχνίζουν. Ο ατμός εισάγει υγρασία στο βαζάκι, προκαλώντας σβόλιασμα και μειώνοντας τη φρεσκάδα τους. Αντίθετα, μετρήστε την ποσότητα σε ένα κουτάλι ή ένα μικρό μπολ πριν τη χρησιμοποιήσετε», συμβουλεύει ο Hooper.

Μπαχαρικά στο ψυγείο: Ένας διαδεδομένος μύθος

Η διατήρηση των τροφίμων στο ψυγείο παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους, γι’ αυτό και επικρατεί η άποψη ότι εκεί πρέπει να φυλάσσονται και τα μπαχαρικά. Ωστόσο, ο Hooper καταρρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό.

Ο κίνδυνος της συμπύκνωσης: Κάθε φορά που βγάζετε ένα κρύο βαζάκι μπαχαρικών από το ψυγείο ή την κατάψυξη, σχηματίζεται συμπύκνωση (υδρατμοί) στο εσωτερικό του. Η υγρασία είναι ο μεγαλύτερος «εχθρός» των αποξηραμένων μπαχαρικών.

Ανάπτυξη μούχλας: Η Kellison συμφωνεί, εξηγώντας ότι η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας δημιουργεί σταγονίδια νερού, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη μούχλας, ακόμα και σε εντελώς στεγνά υλικά.

Πού πρέπει να τα αποθηκεύετε

Όπως καταλήγει ο Hooper, ένα δροσερό, σκιερό και ξηρό ντουλάπι (τροφοθήκη) αποτελεί πολύ καλύτερη επιλογή για τη σωστή συντήρηση των μπαχαρικών σε σχέση με το ψυγείο ή την κατάψυξη.

Πώς θα καταλάβετε ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τα μπαχαρικά σας

Η ημερομηνία λήξης στο βαζάκι δεν μπορεί να σας πει αν ένα μπαχαρικό αξίζει ακόμα να χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική. Απαιτείται η χρήση των αισθήσεών σας.

Έλλειψη αρώματος

Αλλοίωση χρώματος

Σβολιασμένη υφή

Αλλοιωμένη γεύση

Έλλειψη αρώματος

«Ένα έξυπνο κόλπο είναι να τρίψετε μια μικρή ποσότητα στην παλάμη σας. Αν το άρωμα είναι ασθενές ή έχει εξαφανιστεί, αυτό σημαίνει ότι η γεύση του δεν είναι πλέον τόσο ισχυρή», εξηγεί η Kellison.

Αλλοίωση χρώματος

Η πάπρικα που έχει χάσει το βαθύ κόκκινο χρώμα της και έχει γίνει θαμπή πορτοκαλί, πιθανότατα έχει χάσει τη γεύση της μαζί με τη χρωστική της. Παρόλα αυτά, μη βασίζεστε αποκλειστικά στην όψη.

Η πάπρικα και το τσίλι μπορεί να διατηρούν ζωντανό χρώμα αλλά να μην έχουν απολύτως κανένα άρωμα, σημειώνει ο Hooper. Γι’ αυτό η Kellison προτείνει να συνδυάζετε τον οπτικό έλεγχο με το τεστ αρώματος.

Σβολιασμένη υφή

Τα μπαχαρικά που έχουν επηρεαστεί από την υγρασία ή τον χρόνο τείνουν να «κολλάνε» μεταξύ τους στο βαζάκι ή να φαίνονται υπερβολικά ξερά. Το σβόλιασμα αποτελεί σαφή ένδειξη ότι έχει εισχωρήσει υγρασία στη συσκευασία.

Αλλοιωμένη γεύση

Βάλτε μια πρέζα στη γλώσσα σας. Το κύμινο πρέπει να έχει θερμή και ελαφρώς πικρή γεύση, ενώ η κανέλα γλυκιά και έντονη. Αν η γεύση είναι αδιάφορη ή θυμίζει «σκόνη», σημαίνει ότι τα αιθέρια έλαια που δίνουν στο μπαχαρικό τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του έχουν πλέον εξατμιστεί.