Μηταράκης κατά Κωνσταντοπούλου: Υποκρισία, το 2023 δεν στήριξε τη μοναδική γυναίκα υποψήφια για αντιπρόεδρο

Νέο γύρο αντιπαράθεσης και έντασης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση έφερε η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, με αφορμή τις κατηγορίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου πως το κυβερνών κόμμα δεν στηρίζει τη μοναδική γυναίκα υποψήφια για την αντιπροεδρία, κατέθεσε στα πρακτικά το ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας το 2023, αποκαλύπτοντας πως τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είχε στηρίξει τη μοναδική γυναίκα υποψήφια, την Όλγα Γεροβασίλη, παρά μόνον τον δικό της υποψήφιο -λίγο μετά διεγράφη- Μιχάλη Χουρδάκη.

«Ακούσαμε συνταγματικές ακροβασίες. Είναι μεγάλη η υποκρισία σας, το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τον υποψήφιο της Πλεύσης Ελευθερίας και η Πλεύση Ελευθερίας δεν ψήφισε την Όλγα Γεροβασίλη, τη μοναδική γυναίκα υποψήφια. Είστε υποκριτές τα κόμματα της αντιπολίτευσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το ψηφοδέλτιο που κατέθεσε στα πρακτικά ο Νότης Μηταράκης