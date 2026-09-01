Σάκης Τανιμανίδης: “Ήταν το μόνο ρίσκο που δεν χρειάστηκε να σκεφτώ”, γράφει για την επέτειο γάμου με τη Χριστίνα Μπόμπα

Μία δημόσια εξομολόγηση έκανε ο Σάκης Τανιμανίδης, ανήμερα της επετείου του γάμου του με τη Χριστίνα Μπόμπα.

Ο παρουσιαστής και η Instagrammer παντρεύτηκαν πριν από οκτώ χρόνια στη Σίφνο.

Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Σάκης Τανιμανίδης δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από εκείνη τη μέρα, με τη σύζυγό του να απαθανατίζεται, φορώντας το νυφικό της, το οποίο έφερε την υπογραφή της Σήλιας Κριθαριώτη.

Ο ίδιος εξομολογήθηκε μάλιστα ότι δεν χρειάστηκε να σκεφτεί πριν της ζητήσει να τον παντρευτεί.

«Έχω πάρει πολλά ρίσκα στη ζωή μου. Αυτό, 8 χρόνια πριν, ήταν το μόνο που δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Για πάντα μαζί», έγραψε στη λεζάντα.

Η ανάρτηση του Σάκη Τανιμανίδη