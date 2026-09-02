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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αλεξανδρούπολη: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Μετέφερε παράνομα επτά αλλοδαπούς με ΙΧ

Intime
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Συνελήφθη χθες το βράδυ, στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα επτά μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού.

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