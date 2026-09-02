Συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ – Τι διεκδικεί

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου, σε συνεργασία με την Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ) και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, κεντρικό και αδιαπραγμάτευτο αίτημα είναι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή της στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί:

«Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.

Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

“Ξεπάγωμα” της διετίας 2016-2017.

Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία. Όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας του προσωπικού.

Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/2021) και του Ν. 5053/2023 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση – Επαναφορά του Ν. 1264/1982.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.ά.».

Ταυτόχρονα, η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Επίσης, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στηρίζει την κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία προγραμματίζει συγκέντρωση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στις 08:30, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και, στη συνέχεια, πορεία στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.