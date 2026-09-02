Τραμπ για Τεχεράνη: Δεν με νοιάζει αν θα υπογράψουν συμφωνία, πότε θα ξεσηκωθεί ο ιρανικός λαός;

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι, όπως υποστηρίζει, δεν επιχειρεί να εξαναγκάσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε σχετικό δημοσίευμα του ABC News, το οποίο κατηγόρησε για ακόμη μία φορά για παραπληροφόρηση. «Δεν προσπαθώ να αναγκάσω το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε το ABC Fake News», έγραψε ο Τραμπ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν τον ενδιαφέρει εάν η ιρανική πλευρά υπογράψει μια συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε «χωρίς αξία» για την Τεχεράνη. «Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο αν υπογράψουν μια συμφωνία που για εκείνους δεν αξίζει τίποτα. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και με την οικονομία τους να καταρρέει πλήρως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι το Ιράν χρονοτριβεί μέχρι να συμβεί το αναπόφευκτο και διερωτήθηκε «πότε θα ξεσηκωθεί ο ιρανικός λαός και θα πολεμήσει» ενάντια στο καθεστώς.

Υπενθυμίζεται ότι η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν πέρασε τα τελευταία 24ωρα σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίποινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν επιτέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, έπειτα από νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο έδαφός του, το δεύτερο μέσα σε μερικά 24ωρα.

«Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», συμπεριλαμβανομένων «εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων», ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανακοινώνοντας το πέρας του κύματος βομβαρδισμών.

Το Ιράν έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα», βάζοντας στο στόχαστρο «βάσεις και συμφέροντα» των ΗΠΑ στην περιοχή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κατόπιν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.

Αν η Τεχεράνη «ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά», απείλησε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, προσθέτοντας πως άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους και drones, ενώ ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν νωρίς το πρωί, διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, υποσχέθηκε «μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίποινα» σε περίπτωση συνέχισης των αμερικανικών επιθέσεων, προειδοποιώντας «κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό».