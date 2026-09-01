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Ρόδος: Ένας 69χρονος Ολλανδός έχασε τη ζωή του από πνιγμό στην παραλία Ιαλυσού

Αρχείο Intime
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ιαλυσού στη Ρόδο ένας 69χρονος υπήκοος Ολλανδίας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ρόδου, ενώ ο 69χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Ρόδος

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