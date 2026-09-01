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ΑΑΔΕ: Από 2 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις πληρωμής για αγροτικές επενδύσεις

Αρχείο Intime
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Από την Τετάρτη (2.9.2026) ανοίγει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τους αγρότες η διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής για τις Παρεμβάσεις Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» και Π3-73-2.2 «Επενδύσεις Εξοικονόμησης Ύδατος».

Οι όροι για την υποβολή των αιτημάτων από τους αγρότες, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1170/2026, ΦΕΚ Β΄ 5282).

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο τις ανειλημμένες υποχρεώσεις των Δράσεων 4.1.1-4.1.3, 4.1.2 και 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχιση της χρηματοδότησης και η ομαλή ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον πρωτογενή τομέα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, ενώ για τεχνικά ζητήματα και πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης (Help Desk) της ΜΟΔ.

ΑΑΔΕ Αγρότες

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