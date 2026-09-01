Σάρα Νετανιάχου: Υπαινιγμοί ότι ο Γιαΐρ Γκολάν γνώριζε για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Η Σάρα Νετανιάχου, σύζυγος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, άφησε να εννοηθεί ότι ο αρχηγός ενός κόμματος της αντιπολίτευσης γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, μερικές εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, το αποτέλεσμα των οποίων φαίνεται ότι θα είναι αμφίρροπο.

Στη διάρκεια συνέντευξης που μεταδόθηκε χθες, Δευτέρα, από το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14, που πρόσκειται στην κυβέρνηση, η Σάρα Νετανιάχου επιτέθηκε στον Γιαΐρ Γκολάν, απόστρατο υποστράτηγο και επικεφαλής του κόμματος της αντιπολίτευσης «οι Δημοκράτες».

Ο Γκολάν ήταν «ήδη ντυμένος και έτοιμος» τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν «άλλοι, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού, δεν γνώριζαν τίποτα», επεσήμανε.

Οι δηλώσεις της Σάρας Νετανιάχου προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, με το κόμμα του Γκολάν να κάνει λόγο στον λογαριασμό του στο Χ για «άθλιους και ψευδείς» ισχυρισμούς. «Η αναπαραγωγή θεωριών συνωμοσίας εις βάρος του στρατηγού Γιαΐρ Γκολάν και η δυσφήμηση του ηρωισμού του την 7η Οκτωβρίου ξεπερνούν μια κόκκινη γραμμή που αγγίζει τα όρια της τρέλας», πρόσθεσε το κόμμα.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος Yashar και βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου στις εκλογές, επίσης επέκρινε μέσω του Χ «την παράλογη και ψευδή προδοτική θεωρία συνωμοσίας» που διαδίδει το περιβάλλον του Νετανιάχου για να «υποδαυλίσει το μίσος και να διαιωνίσει» την εξουσία του.

Οι ισχυρισμοί της Σάρας Νετανιάχου απηχούν θεωρίες συνομωσίας που επαναλαμβάνονται από μέρος της πολιτικής τάξης του Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του τηλεοπτικού δικτύου Channel 13 που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο, το 40% των Ισραηλινών και το 63% των ψηφοφόρων του κυβερνητικού συνασπισμού εκτιμούν ότι εσωτερική προδοσία οδήγησε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Η πρωτοφανής επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο 1.221 ανθρώπων – στην πλειονότητά τους πολιτών–, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP. Η Χαμάς απήγαγε επίσης 251 ανθρώπους τους οποίους μετέφερε στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα σκοτώθηκαν περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι στη Γάζα – κυρίως γυναίκες και παιδιά–, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.