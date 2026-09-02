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Σύλβια Δεληκούρα: Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας που “παίζουμε” περισσότερο το σκοτάδι μας

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THESTIVAL TEAM

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Η Σύλβια Δεληκούρα μίλησε για την καθημερινότητά της, τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται σήμερα, αλλά και την προσπάθειά της να επιλέγει τη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων.

Σε συνέντευξή της στην Κατερίνα Θεοδωροπούλου και στο ένθετο «Τύπος TV», η ηθοποιός αναφέρθηκε στην καλή διάθεση που θέλει να μεταδίδει και στο παιδί της, ενώ περιέγραψε με χιούμορ όσα ζει στην περιοδεία.

-Πώς είναι η Σύλβια στην καθημερινότητά της;

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε και το φως και το σκοτάδι μας. Το θέμα είναι ποιο από τα δύο “παίζεις”. Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας που “παίζουμε” περισσότερο το σκοτάδι μας. Στη φάση που βρίσκομαι τώρα, “παίζω” περισσότερο το φως μου και το μεταφέρω και στο παιδί μου. Κάθε μέρα προσπαθώ να είμαι λίγο πιο φωτεινή. Δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά αυτή είναι η προσπάθειά μου.

Και τώρα, στην περιοδεία, τους έχω όλους… τρελάνει! Ξεκινάω να κάνω κάτι και καταλήγω να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό. Με πειράζουν συνέχεια μέσα στο βαν και γελάμε πολύ. Γενικά, είμαι σε μια πολύ όμορφη φάση της ζωής μου και χαίρομαι όταν μπορώ να μεταδίδω αυτήν την καλή διάθεση και στους ανθρώπους γύρω μου.

Σύλβια Δεληκούρα

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